Arcore, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo della luce

Ha perso il controllo della sua auto ed ha terminato la sua marcia contro un palo. 29enne soccorso ad Arcore.

L’incidente è avvenuto alle ore 00.15, di questa notte, in viale Brianza all’incrocio con via Liguria. Il conducente, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del proprio mezzo finendo rovinosamente contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi, il giovane è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Vimercate. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Vimercate e i Carabinieri.

