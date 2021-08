Crisi in Afghanistan, Italia Viva: “Monza come aiuterà è rifugiati?”

“Molti sono i civili che hanno collaborato con le nostre missioni in Afghanistan ed oggi gli stessi sono in forte pericolo, soprattutto donne e minori con la restaurazione del potere in mano ai Talebani. Il Governo si sta muovendo per salvare vite umane, attraverso l’azione delle prefetture sul territorio. Il comune di Monza cosa intende mettere in campo?“. A parlare, attraverso un’interrogazione rivolta al sindaco, è Francesca Pontani, di Italia Viva.

Il consigliere, oggi seduta tra le fila del gruppo misto in consiglio comunale, pone nero su bianco una serie di quesiti per comprendere quali azioni l’amministrazione adotterà per fornire un aiuto concreto ai rifugiati afghani.

ITALIA VIVA SI UNISCE ALL’APPELLO DI ANCI: “POTENZIARE I CANALI DI ACCOGLIENZA”

“Il Presidente Anci Lombardia lo scorso 17 agosto ha dichiarato: “ Oggi c’è un’urgenza imperativa. Costruire immediati canali di accoglienza per chi fugge dalla tragedia di una terra e di un popolo martoriati, nella quale tornano ad essere in grave pericolo e calpestati diritti umani essenziali. Penso soprattutto alle donne ed ai bambini che si vedono riprecipitare in un regime e in una vita di segregazione, umiliazione e terrore. Mentre auspichiamo che la pressione e la mobilitazione internazionale impediscano violente accelerazioni, i Comuni lombardi sono pronti a fare la loro parte e si uniscono allo sforzo dei tanti Comuni italiani che in queste ore si sono detti pronti ad accogliere i civili che hanno collaborato con le nostre missioni in Afghanistan e i rifugiati che fuggono da quella terra” si legge nel documento.

“Ci uniamo, quindi, all’appello formulato da Anci Nazionale al Governo perché intanto potenzi la rete Sai già presente nei nostri territori, con risorse mirate, per poter accogliere e inserire le famiglie che rientrano e rientreranno nei programmi di protezione del Governo, concordati con l’Unione Europea e con la comunità internazionale”. ITALIA VIVA: “MONZA COSA INTENDE FARE PER AIUTARE I RIFUGIATI DELL’AFGHANISTAN”

“Con questa interrogazione si domanda al Sindaco se anche la città di Monza si è messa o si metterà a disposizione seguendo le indicazioni di Anci nazionale ed Anci Lombardia attraverso la prefettura e se sta lavorando in rete con altre città lombarde. Quali attività di tipo organizzativo e logistico ha già intrapreso o pensa di intraprendere per l’accoglienza di cittadini afghani rientranti nel programma di protezione governativa? Se ha intenzione di definire numericamente quanti profughi potranno essere accolti nella città di Monza? Quale strutture pensa di mettere a disposizione di queste famiglie o singoli? Quali azione pensa d’intraprendere per la situazione femminile in Afghanistan (sostegno ad onlus o partecipazione a programmi nazionali )?”