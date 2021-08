US Biassono, 6° posto per Chianello al 18° trofeo DMT per Juniores

Dalle strade mantovane di Castel d’Ario, dove questa domenica si è corso il “18° Trofeo DMT” per Juniores, arrivano una buona prestazione dell’US Biassono e un nuovo piazzamento di Tomas Chianello.

Il desiano classe 2004, già protagonista in stagione nella Novara – Suno e a Vaprio d’Agogna, oggi si è classificato sesto al termine dell’impegnativa competizione che ha visto poco meno di duecento concorrenti sfidarsi lungo i 127 Km in programma.

A gioire per la vittoria è stato il trentino Marco Andreaus (Assali Stefen) che ha anticipato di 7” il gruppo regolato dal vicentino Alberto Bruttomesso (Borgo Molino Rinascita). In terza posizione è giunto il toscano Alessandro Zanetti (Casano) seguito dall’emiliano Federico Biagini (Pedale Casalese Armofer), da Giovanni Longato (Libertas Scorzè) e da Tomas Chianello (US Biassono), primo lombardo al traguardo.

Gli atleti dell’US Biassono hanno corso anche durante il weekend di Ferragosto, qui l’articolo.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter