Vigili del fuoco: il capo reparto Marco Arnese lascia il servizio dopo 41 anni

Dopo 41 anni di servizio attivo del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco il capo reparto Marco Arnese è stato salutato dalle sirene degli automezzi presso la sede di via Cavalotti.

Un grande lavoratore che si è sempre prodigato con professionalità e altruismo nel suo impegno, oltre che una persona affabile e di grande carisma che ha dato un notevole contributo nell’avvio del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza.

Il suo impegno e la sua dedizione per il bene collettivo e per la cultura della sicurezza si registrano in varie tappe della sua carriera, da quando cominciò nel 1980 come ausiliario volontario per poi diventare vigile del fuoco solamente due anni più tardi, vedendosi promosso nel 1995 a capo squadra e nel 2013 a capo reparto.

Marco Arnese era presente nella missione operata in Valtellina nel 1987 e all’alluvione a Firenze del 1996. E ancora a preso parte ai soccorsi del terremoto del 1997 in Umbria e nelle Marche e all’alluvione di Lodi nel 2002. Presente anche per i terremoti dell’Aquila (2009) e dell’Emilia Romagna (2012).

Sono anche diversi i riconoscimenti per il suo operato: in particolare, ha ricevuto la benemerenza del Ministro dell’Interno per aver partecipato alle operazioni di soccorso nel terremoto nelle Marche ed Umbria del 1997.

Arnese, inoltre, si è fatto conoscere per le prestazioni da grande atleta all’interno delle gare podistiche nel quale ha sempre rappresentato il Corpo dei Vigili del Fuoco.

Il Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza Claudio Giacalone ha espresso il più vivo apprezzamento per il lavoro svolto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in tanti anni di servizio nei Comandi VF di Milano e di Monza e Brianza, con particolare riferimento alle attività nel settore logistico e al proficuo impegno profuso per la nascita della sede provinciale di Via Cavallotti, che si è distaccata due anni fa dal Comando di Milano. “Quindi sinceri auguri al C.R. Marco Arnese di un futuro prospero e ricco di soddisfazioni sia a livello personale che in ambito familiare”.

