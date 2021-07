Vero Volley Gruppo Vicsam, squadra a Palermo per le finali nazionali Under-15

La Vero Volley Gruppo Vicsam guidata dal tecnico Angelo Robbiati è a Palermo, in Sicilia, sede delle Finali Nazionali Under 15 femminili da domani, venerdì 23 a domenica 25 luglio 2021. Dopo aver lavorato due giorni presso la palestra del Volley Club Leoni, società del Vero Volley Network, la formazione giovanile del Consorzio Vero Volley è pronta ad iniziare la sua avventura nella competizione più importante della stagione.

Le baby monzesi arrivano alle Finali Nazionali Under 15 dopo il trionfo nella fase interregionale, giocata il 29 e 30 giugno a Castelfranco Veneto, grazie ai successi per 3-1 ottenuti nel triangolare con Giorgione Pallavolo Veneto ed Eurovolley School Friuli.

La composizione della fase finale della manifestazione tricolore è come sempre strutturata con quattro gironi da tre squadre, con la Vero Volley Gruppo Vicsam inserita nella Pool D insieme a Volleyrò Casal de pazzi Roma (Lazio) e Cuore di Mamma Cutrofiano (Puglia). Il primo match delle lombarde è previsto domani venerdì 23 luglio, alle ore 17.30, presso la Palestra Comunale di Cinisi, contro la perdente della gara mattutina. La vincente sfiderà invece Monza sabato mattina, alle ore 11.00, sempre nello stesso impianto.

Le prime e seconde classificate di ogni raggruppamento accedono alle semifinali per il 1°-8°posto, le terze a quelle per il 9°-12°. Gli impianti di gioco sono, oltre alla Palestra Comunale di Cinisi, l’impianto Geodetico Comunale di Terrasini ed il Pala Oreto di Palermo.

“Eccoci qui a concludere l’anno sportivo con la partecipazione all’evento più importante, le Finali Nazionali” – ha commentato la responsabile del settore giovanile femminile del Vero Volley, Valentina Centenero. “La qualificazione a questa manifestazione è stata frutto di grande impegno da parte delle ragazze, sulle quali la società punta molto viste le loro potenzialità, e dello staff che le ha guidate fin qui. Grazie alla collaborazione che il Consorzio Vero Volley ha con il Volley Club Leoni di Palermo ed il Prof. Savasta, attraverso il Vero Volley Network, siamo arrivati a Palermo con qualche giorno di anticipo, potendo lavorare con serenità in strutture altamente organizzate. Siamo consapevoli di essere in un girone molto tosto, con la favorita Casal de Pazzi e la ben strutturata Cutrofiano, ma noi proveremo a fare il massimo per arrivare più in fondo possibile e toglierci delle belle soddisfazioni in questa lunga e difficile stagione”.

IL ROSTER DELLA VERO VOLLEY GRUPPO VICSAM

Camilla Bianchi – 2006

Giulia Bianchi – 2006

Gaia Mancastroppa – 2006

Emma Indinimeo – 2006

Giulia Caneparo – 2006

Alice Viganò – 2006

Serena Miele – 2006

Lucia Racchelli – 2006

Asia Belli – 2006

Veronica Arianna Piciocchi – 2006

Francesca Angelica Loro – 2006

Allenatore: Angelo Robbiati

