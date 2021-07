Vero Volley G Action, si chiudono con una 4ª posizione le Finali Nazionali U19 a Fano

Un prezioso quarto posto è il risultato centrato dalla Vero Volley G Action guidata dal tecnico Francesco Cattaneo alle Finali Nazionali Under 19 maschili 2021, andate in scena a Fano, nelle Marche.

Al brillante cammino intrapreso nei giorni, con la vittoria della Pool A grazie a due vittorie su due uscite rispettivamente contro Volley Meta Napoli 3-0, venerdì mattina, e Roomy Saturnia Aci Castello 3-2, sabato mattina, i monzesi non sono riusciti a dare continuità nei match ad eliminazione diretta.

Ad aggiudicarsi la Semifinale per il 1° e 2° posto, a poche ore di distanza dai cinque set giocati contro i siciliani, è stata infatti la ASD Colombo Volley Genova, in grado di avere la meglio sulla formazione giovanile del Consorzio Vero Volley per 3-0. Non è andata purtroppo diversamente la sfida valida per la medaglia di bronzo nella manifestazione, che i lombardi hanno disputato questa mattina, alle ore 9.00, contro i Diavoli Rosa di Brugherio, battuti nella Finale Regionale di una settimana fa per 3-1. I corregionali si sono infatti vendicati battendo Monza per 3-0 sul campo del Palasport Allende di Fano.

Quello della Vero Volley G Action rimane comunque un ottimo risultato, arrivato a poche settimane di distanza dal quarto posto della Vero Volley Banco BPM alle Finali Nazionali Under 17 maschili. Due risultati che confermano il Consorzio Vero Volley tra le realtà di spicco a livello giovanile in Italia.

“Un quarto posto a livello nazionale è sempre un grande risultato” – ha commentato il responsabile del settore giovanile maschile del Vero Volley, Mauro Rech. “Soprattutto se sommato al quarto posto dell’Under 17 maschile, utile a collocarci tra i migliori settori giovanili d’Italia. Alla vigilia speravamo di entrare tra le prime quattro, cosa che siamo riusciti a fare, anche se poi quando arrivi alla Semifinale per una medaglia punti sempre a fare un ulteriore passo verso il titolo. Non ci siamo riusciti. Sicuramente i cinque set giocati contro Roomy Saturnia non ci hanno permesso di dare il meglio di noi nella sfida contro Genova, soprattutto dal punto vista fisico e mentale. I liguri hanno individualità importanti, con le due bande che sono titolari della nazionale juniores, e sono ben allenati. Sapevamo che giocare gare ravvicinate, a questo livello, non è mai semplice e ci è dispiaciuto non essere riusciti a mettere in mostra le nostre qualità. Dispiace che i ragazzi non abbiano potuto concludere in maniera diversa il loro cammino giovanile, sono però sicuro che si porteranno con loro tante emozioni e un grande bagaglio d’esperienza utile sia dal punto di vista tecnico che umano”.

Ecco il link a tutti i risultati.

