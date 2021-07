Velo Club Sovico, domenica di trasferte per il team: giovanissimi a Rescaldina, esordienti a Valmorea e Castelli in Toscana per il Campionato nazionale

Dopo essersi distinti la scorsa settimana a Costa Masnaga, i piccoli corridori del Velo Club Sovico sono pronti ad affrontare una nuova sfida: oggi, domenica 11 luglio, guidati come sempre da Laura Vergani, li vedremo competere nel “G.P. Metallurgica Legnanese” a Rescaldina.

La “G1”, prima batteria di giornata aprirà la manifestazione alle 16.00; il pomeriggio di sport e divertimento si concluderà attorno alle 19.00 con l’ultima batteria, quella riservata ai “G6”. Gli atleti in maglia giallo-blu cercheranno di dare, come sempre, il massimo affrontando le curve del circuito cittadino da 1300 metri, per provare a ottenere dei buoni risultati.

Nella mattina di oggi gli esordienti della squadra ufficiale del Velo Club Sovico saranno impegnati a Valmorea, nel Comasco, dove è in programma l’undicesima edizione del “Trofeo Coop”, gara unica di 40 km che scatterà alle 9.30.

Simone Castelli, invece, sarà impegnato nel campionato italiano di categoria in Toscana.

