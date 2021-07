Seveso, Ponti (Pd): “Ci sono i dati sul percolato della vasca”

Si è conclusa l’audizione in Commissione ambiente dell’assessore Cattaneo e dei vertici di ERSAF, chiesta dal consigliere del Pd Gigi Ponti per conoscere la situazione delle vasche di contenimento dei materiali contaminati dalla diossina prodotta nel disastro ICMESA a Seveso nel luglio del 1976.

“La riunione non è stata solo utile ma direi necessaria – afferma Ponti – perché era importante per tutti sapere qual è oggi lo stato di manutenzione delle vasche a Seveso, dopo le dimissioni del sindaco Allievi nelle scorse settimane e per sapere che la relativa documentazione verrà consegnata alla Commissione regionale”.

“Infatti – prosegue Ponti – dalla riunione sono emerse due cose importanti: la prima che i dati aggiornati sono arrivati solo oggi sul tavolo dell’assessore e la seconda che ERSAF ha dichiarato che sono ancora in corso iniziative di analisi e monitoraggio utili a riprendere la gestione delle vasche in perfetta sicurezza e per risolvere il problema della produzione eccessiva di percolato che si ritiene riguardi solo infiltrazioni dal telo superiore e non da quello inferiore da cui non si è mai avuta produzione di liquidi”.

La situazione dovrà quindi essere posta sotto osservazione anche nei prossimi mesi per comprendere quali interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere affrontati e Ponti ha già confermato che a settembre chiederà nuovamente un aggiornamento della situazione: “Il Partito Democratico vuole che si faccia chiarezza sullo stato di manutenzione della vasca di Seveso per fugare qualsiasi preoccupazione di rischio ambientale e a garanzia della salute dei cittadini. Questa è la nostra preoccupazione e per questo vigileremo”.

Corbetta: “Regione Lombardia andrà fino in fondo”

Nel corso dell’audizione, è intervenuto il consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta: “Difficile commentare una vicenda che reputo sufficientemente folle per la maniera in cui è avvenuta. Le dimissioni del Sindaco Allievi sono giunte in maniera inaspettata e lasciando totalmente all’oscuro anche il partito di cui facciamo parte”.

“Ho piena fiducia e non ho dubbi sul lavoro fatto dai tecnici di Regione Lombardia, rimangono invece molte perplessità sul gesto dell’ex Sindaco. Sono convinto che se le motivazione fossero state quelle, si sarebbe potuto lavorare a livello istituzionale per cercare e trovare una soluzione”, prosegue.

“Ringrazio l’Assessore Regionale Cattaneo per l’approfondimento e la relazione svolta oggi in Commissione in cui ha fatto chiarezza sul fatto che non vi siano pericoli per la salute pubblica. Chiedo all’Assessore di non guardare in faccia nessuno e di andare fino in fondo perché i cittadini di Seveso meritano di conoscere la verità, nella convinzione che Regione Lombardia saprà far chiarezza in tutte le sedi utili”, conclude Corbetta.

Foto di repertorio

