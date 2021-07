Usmate Velate più sicura: per l’estate arriva il servizio di vigilanza serale

Buone notizie per i cittadini di Usmate Velate. Dal 19 luglio fino al 31 agosto è stato istituito dall’Amministrazione comunale un servizio di sorveglianza serale e notturno che verrà svolto dai vigilantes della NOC Security. Questo in stretta sinergia con le forze di Polizia locale e anche, in caso di maltempo, con la Protezione Civile. L’obiettivo, come gli scorsi anni, è contrastare la micro criminalità ma anche prevenire furti, vandalismi e schiamazzi.

“I report degli scorsi anni ci dicono che, anche grazie a questa attività preventiva, i furti nelle case si sono quasi azzerati – ricorda l’Assessore con delega alla sicurezza, Paquale De Sena. “All’istituto di vigilanza privata abbiamo chiesto un controllo capillare dei luoghi di ritrovo e delle aree residenziali, finalizzato alla segnalazione immediata ai Carabinieri di episodi e attività illecite”.

Come spiega il sindaco Lisa Mandelli, il progetto, denominato E-state in sicurezza, godrà anche dell’appoggio dei gruppi di cittadini già connessi attraverso il Controllo di vicinato, che si occuperanno di condividere il servizio con tutta la popolazione. Novità di quest’anno, oltre al numero fisso della centrale attivo h24 (02/99912112) sarà possibile chiamare direttamente la pattuglia (342/3402080) risparmiando così minuti preziosi.

E l’attenzione, in seguito alle numerose segnalazioni ricevute, sarà rivolta in particolare agli schiamazzi e al disturbo della quiete pubblica nelle ore notturne e serali grazie al pattugliamento dei parchi pubblici e delle vie interne. La società NOC Security è relativamente giovane ma, come spiega il comandante Paolo Fraccascia, da cinque anni è in crescita. Oggi vanta un parco macchine composto da 56 unità e 70 guardie giurate operative su tutta la Lombardia tra Bergamo, Lecco, Milano, Pavia, Lodi e Varese.

Il calendario e gli orari dei pattugliamenti verranno aggiornati sulla base degli esiti dei monitoraggi e delle segnalazioni ricevute, variando continuamente per non favorire i malintenzionati. Tutto questo in un contesto, quello di Usmate Velate, che vede un’attenzione crescente al tema della sicurezza dei cittadini con la presenza, tra l’altro, di 64 telecamere, aumentate di dieci unità.

