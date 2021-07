US Biassono, 11° posto per Guercilena ai campionati europei di Mountain bike

Si sono corsi nei giorni scorsi a Pila, in Valle d’Aosta, i campionati europei giovanili di Mountain bike. All’importante rassegna continentale ha partecipato, convocato dal comitato regionale della Lombardia, anche Marco Guercilena, allievo tesserato per l’Unione Sportiva Biassono del presidente Maino.

Il giovane brianzolo di Bernareggio in questi giorni ha partecipato a diverse competizioni ottenendo il miglior piazzamento nella gara XCO disputata sabato: 11° posto per lui, il quale è risultato anche il secondo miglior italiano in graduatoria.

Decisamente soddisfatto, e felice dell’esperienza fatta, il giovane Guercilena commenta: «È stata una gara dura, resa spettacolare dal duello che si è creato negli ultimi due giri per entrare nella top ten. Correre l’Europeo in Italia, su uno dei tracciati più belli e divertenti che ci siano nel nostro Paese, è stata una cosa magnifica. Poter contare su tutto il tifo che c’è stato mi ha dato la carica e un’ulteriore motivazione per far bene».

Marco continua ancora rivolgendo un ringraziamento: «Sono grato al Comitato Regionale dell’opportunità e della fiducia che mi ha concesso e di avermi permesso una esperienza di questo genere. Grazie a tutti per il sostegno».

