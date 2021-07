US Biassono, campionati italiani per il duo Grassi-Vesco; per gli allievi tappa a Rescaldina, per gli Juniores trasferta a Sarezzo

Ci sono i campionati italiani di Chianciano Terme in vista per Stefano Grassi e Leonardo Vesco: i due Allievi dell’US Biassono parteciperanno domenica pomeriggio con la Rappresentativa regionale della Lombardia alla competizione di 76 che assegnerà la maglia tricolore per la categoria. Il programma della manifestazione prevede la partenza del gruppo di atleti da Chiusi alle ore 14.45 e l’arrivo nel centro di Chianciano Terme alle 17.25.

Stefano Grassi si presenta al via forte della vittoria ottenuta a Castelletto Sopra Ticino ad inizio maggio, del quarto posto conquistato ad Albese con Cassano e la decima piazza al Campionato Regionale contro il tempo di Romanengo.

Leonardo Vesco ha nel suo ruolino di marcia due podi (2° Camignone e 3° ad Alonte) diversi piazzamenti in “top ten”.

Mentre la coppia Grassi-Vesco sarà in Toscana a giocarsi il tricolore, i compagni della categoria Allievi rimarranno in Lombardia difendendo i colori dell’US Biassono nella Coppa Rossetti di Rescaldina: partenza alle 9.00 arrivo alle 11.00, 78 km di gara.

Gli Juniores, reduci da alcuni di allenamento in altura a Livigno, torneranno alle gare con la partecipazione alla prestigiosa Challenge Nazionale Bresciana Giancarlo Otelli di Sarezzo. La corsa si articolerà su due semi-tappe: la prima, in linea sulla distanza di 90 chilometri, scatterà alle 10.00; la seconda, una cronometro di 7 km riservata ai primi venti classificati della gara in linea, partirà alle 16.00.

