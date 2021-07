Seregno, “Madonna della Campagna”: il primo grande evento pubblico con Green Pass

In un periodo reso ancora incerto dalla pandemia, gli eventi tradizionali come la “Festa Madonna della Campagna” sono un faro per il nostro tempo sociale, distrutto nella sua ritualità a causa delle restrizioni.

TRENTADUESIMA EDIZIONE, GREEN PASS OBBLIGATORIO

Così anche quest’anno, un briciolo di normalità, per i primi due weekend di settembre, l’area di via Cagnola ospiterà la 32esima edizione della festa popolare Madonna della Campagna. La seconda edizione in era covid sarà ancora una volta per alcuni aspetti ridimensionata, ma non dovrà fare a meno dei suoi elementi essenziali: il buon cibo tipico lombardo, la musica dal vivo, le bancarelle e gli eventi tradizionali. Per l’accesso alla festa è obbligatorio avere con sé il Green Pass

LA GIUBIANA

Giovedì 2 settembre si alza il sipario con un’edizione straordinaria della Giubiana non bruciata ad inizio anno a causa dei divieti anticovid, la vecchia Strega ci saluterà, portandosi via speriamo i tanti mali di questo brutto periodo. Dalle ore 19 risotto giallo della tradizione ed altre prelibatezze si potranno gustare dai propri tavoli nell’area della festa, dove l’ingresso per questo evento sarà obbligatoriamente su prenotazione.

Si continua da venerdì 3 a domenica 5 e poi da venerdì 10 a domenica 12 settembre tutte le sere e le domeniche tutto il giorno, con il parco di via Cagnola diviso in due aree per consentire al pubblico di vivere una festa in sicurezza.

UN’AREA CENE SPETTACOLO CON TAVOLI e MUSICA DAL VIVO (fino ad esaurimento posti)

Dove ci saranno ogni sera spettacoli musicali, da ascoltare dai propri tavoli durante la cena. Per la prima volta sul palco in un’unica festa tutte le più grandi voci delle orchestre italiane, da Francesca Mazzuccato, ai Solisti Bagutti a Omar Codazzi, per finire con la grande voce di Marianna Lanteri. Spazio anche all’energia dei Queen sabato 4 quando l’Onda Rock dei Merqury Legacy travolgerà la festa in un tributo alla leggendaria band, nel 30esimo anniversario di Seregno Soccorso.

Nell’area con musica dal vivo l’ingresso sarà riservato a coloro che cenano alla manifestazione e si potrà accedere con e senza prenotazione (obbligatoria solo giovedì 2 settembre) fino ad esaurimento posti. Per chi vorrà prenotare il proprio tavolo potrà farlo collegandosi al sito o chiamando il numero 366/3609380 attivo dal 30 agosto al 12 settembre dalle 16 alle 21, dove un operatore sarà a disposizione per le prenotazioni.

AREA DIVERTIMENTI

Aperta ogni sera e le domeniche tutto il giorno con ingresso sempre libero contingentato per vivere la festa “on the road” con bancarelle, mercatino hobbisti, gonfiabili e giostra per bambini. E per chi vorrà anche una birreria- paninoteca per uno spuntino o per una cena veloce.

Per chi vorrà gustare la festa da asporto, a disposizione un servizio take away in corsia esterna e veloce con i nostri migliori piatti d’asporto per godersi le nostre prelibatezze culinarie dovunque si vuole.

Anche quest’anno parte del ricavato verrà devoluta in beneficenza, e si uniscono alla realizzazione dell’evento, assieme all’Associazione “Madonna della Campagna” anche i volontari di “Seregno Soccorso”, dell’ Associazione “Amici dei Pompieri di Seregno”, il “Gruppo di Seregno” degli Alpini e i ragazzi dell’Accademy Musical Arts di “Cartanima”.

“Come lo scorso anno, siamo ancor più coscienti che conviveremo per molto con questo virus, ma non per questo rinunceremo alle nostre tradizioni, adattandole sempre alle normative vigenti – afferma Cesare Visconti, presidente dell’Associazione Madonna della Campagna. – Non dobbiamo aver paura di essere felici e di fare festa, dobbiamo guardare al futuro senza rinunciare alle nostre tradizioni, che sono il collante della nostra comunità. Voglio ancora ringraziare gli oltre 130 volontari, nostri e delle altre associazioni, che permetteranno di realizzare questa enorme sfida, consapevoli ancora una volta che sarà un successo”.

“Lo scorso anno ci diedero dei pazzi, ma anticipammo addirittura una nuova modalità di festa che oggi ci copiano. Fu un successo e ci permise persino di devolvere parte del ricavato in beneficenza alle Associazioni Seregnesi che hanno collaborato con noi. – afferma Alessandro Rossi Direttore Artistico della manifestazione – Solo una grande squadra come la nostra può permettersi quello che metteremo in scena dal 2 settembre, di questi tempi non sarà facile ma vogliamo una festa aperta e per tutti. Dove tutti, adulti e bambini troveranno un po’ di svago. Ce lo meritiamo”.

In vista dell’appuntamento, anche il Sindaco di Seregno Alberto Rossi ringrazia gli amici della Madonna della Campagna per la determinazione con cui si prodigano affinchè la pandemia non interrompa la tradizione della Festa Popolare. “Organizzare eventi ai tempi del Covid è molto più complesso di quanto già non lo fosse solo due anni fa. Per realizzare opportunità accattivanti e, nel contempo, osservare tutte le regole è una prospettiva sfidante, che lo scorso anno era stata completata in maniera vincente. E, sono certo, quest’anno sarà affrontato in maniera altrettanto efficace”.

POMPIEROPOLI E L’ANTICA FATTORIA

Domenica 5 settembre, una domenica con tanti eventi dedicati ai bambini dallo show di SUPERZERO la mattina a Pompieropoli dove i più piccoli potranno diventare pompieri per un giorno. Per i palati più fini a pranzo anche da asporto pizzoccherata della Valtellina e altri piatti della tradizione.

Si chiude domenica 12 settembre con la tradizionale Santa Messa e l’antica fattoria Lombardia (aperta dalle ore 9 alle ore 18 con ingressi contingentati), ancora una volta a Seregno una pagina del nostro passato rurale con contadini in abiti tipici e veri animali per la gioia di grandi e piccoli.

Il programma della manifestazione potrà subire cancellazioni o modifiche a seconda della situazione epidemiologica e delle conseguenti restrizioni.

(foto e video di Melissa Ceccon)

