Seregno, Bertolino subentra a Gjorgiev come responsabile delle giovanili

Nato a Seregno, dove risiede, il 24 dicembre 1966, Bertolino vanta un’esperienza amplissima come direttore di settori giovanili, scandita dalle tappe nella sua città natale tra il 2001 ed il 2005 (quando la società era di proprietà della famiglia Barzaghi), alla Caratese tra il 2006 ed il 2008, di nuovo al Seregno tra il 2009 ed il 2011 (con presidente Giuseppe Rocco), al Renate nel 2012-’13, ancora al Seregno tra il 2014 ed il 2016 (con alla guida Paolo Di Nunno ed il successo nella Coppa Lombardia Allievi), al Renate tra il 2017 ed il 2019 (con un titolo italiano Under 16, un secondo posto nel campionato nazionale Berretti ed un terzo posto nel campionato nazionale Under 15, tutti conquistati nel 2018, nonché due premi come miglior settore giovanile della Lega Pro nel 2018 e nel 2019), infine alla Casatese, tra il 2019 ed il 2021.