Ripresa economica, Confimi Industria: “Collegare di più le imprese alla scuola scuola”

L’ultimo rapporto di Inapp (Istituto nazionale per le analisi delle politiche pubbliche) afferma che in Italia ci sono 73mila posti di lavoro non ricoperti per mancanza di uomini e donne qualificati. A pagare le conseguenze di questa situazione, in particolare, il settore edile e il comparto meccanico. E in un contesto che, a causa del Covid-19, ha visto il nostro Paese perdere quasi 800mila posti di lavoro, non è decisamente una buona notizia.

Per invertire questo preoccupante trend, si può e si deve creare un ponte fra scuola e impresa attraverso strumenti e opportunità, come l’alternanza scuola/lavoro, tirocinio ed apprendistato, che possano favorirne l’incontro. Almeno questa è la proposta che è stata al centro di un webinar gratuito organizzato dal Gruppo Scuola e l’Area Sindacale e Formazione di Confimi (Confederazione dell’industria manifatturiera e dell’impresa privata) Monza e Brianza e Confimi Apindustria Bergamo.

“Il nostro Gruppo, che è entrato in funzione lo scorso novembre anche grazie alla sinergia con Bergamo ed è composto da alcuni associati con aziende operanti nel settore del Terziario Avanzato, Metalmeccanico, Gomma Plastica, Energia, ritiene che rafforzare il dialogo tra le aziende e il mondo dell’istruzione e formazione sia un tema caldo da approfondire” afferma Laura Parigi, Responsabile Gruppo Scuola Confimi Industria Monza e Brianza e Amministratore Delegato della NPI Italia.

“Siamo partiti da un sondaggio che abbiamo effettuato, da cui è emersa l’esigenza di incentivare la formazione dei nostri imprenditori, la necessità di rientrare in contatto con le scuole e gli istituti tecnici in particolare e la collaborazione con coloro che hanno virtualmente aperto le proprie aziende al mondo della scuola – continua – nel prossimo autunno il nostro Gruppo, Covid permettendo, organizzerà in presenza incontri mirati tra imprenditori ed istituti scolastici in cui ognuno presenterà le proprie peculiarità”.

Il tema di trovare o rilanciare modalità che consentano alle imprese di accogliere profili e risorse umane da far crescere professionalmente all’interno dell’azienda vede impegnata tutta la territoriale monzese di Confimi Industria.

Lo dimostra anche l’Accordo di partenariato, che coinvolge l’associazione imprenditoriale, capace di riunire a livello nazionale 45mila aziende, con circa 600 mila addetti complessivi e un fatturato aggregato di circa 85 miliardi di euro annui, l’Istituto di Istruzione Superiore “Virgilio Floriani” di Vimercate, la Fondazione ITS Mobilità Sostenibile e la Fondazione EnAip (Ente Acli istruzione professionale) Lombardia, con l’obiettivo di promuovere Percorsi di Orientamento al Lavoro e Apprendistato.

“La qualificazione e riqualificazione professionale è fondamentale per far fronte alle lamentele degli imprenditori sulla mancanza di adeguato personale specializzato” afferma, nel corso del webinar, Franco Goretti, Presidente Confimi Industria Monza e Brianza.

TIROCINIO

In Italia le basi per un proficuo dialogo tra scuola e impresa sono legate anche ad una legislazione sia regionale che nazionale. Appartiene al primo ambito il D.g.r. n.X/7763 del 2018 che definisce il tirocinio “una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro”.

“Il tirocinio si distingue in extracurriculare, che è indirizzato a persone disoccupate, inoccupate o fragili e curriculare, cioè rivolto al mondo della scuola, accademico con un mix di teoria e pratica, lezioni frontali ed esperienze da fare sul campo” spiega Davide Lucini Paioni, Responsabile Area Sindacale Confimi Industria Monza e Brianza.

“Nel tirocinio si sottoscrive una Convenzione nell’ambito di un rapporto trilaterale tra ente promotore, tirocinante ed ente ospitante – continua – nel caso dell’extracurriculare è prevista un’indennità di partecipazione, soggetta solo a tassazione senza pagamento dei contributi, e una durata minima di 2 mesi e massimo di 6, prorogabili di altri 6 mesi, mentre nel caso del curriculare non ci sono obblighi remunerativi e la durata è stabilita all’interno del piano studi che accompagna la Convenzione”.

Il tirocinio, soprattutto nell’ottica di creare un ponte tra aziende e scuole, presenta una serie di vantaggi per le aziende. “Consente una valutazione sul campo delle competenze trasversali, le cosiddette soft skills, di una risorsa umana per un futuro inserimento aziendale – afferma Lucini Paioni – inoltre, oltre all’esiguo costo economico, fornisce un supporto per realizzare progetti specifici ed accrescere conoscenze e abilità utili alle aziende in vista di una staffetta generazionale”.

APPRENDISTATO

Il tirocinio può sfociare in un contratto di apprendistato. Che, se deriva da un percorso extracurriculare, è professionalizzante o di secondo livello, mentre se è la conseguenza di un tirocinio curriculare può portare ad un apprendistato di primo livello, cioè indirizzato al conseguimento di una qualifica e diploma professionale o certificato di specializzazione tecnica superiore, o di terzo livello, cioè di alta formazione e ricerca.

L’apprendistato di primo e terzo livello, che sono quelli maggiormente pensati dal Decreto legislativo n.81 del 2015 e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per mettere in contatto imprese e scuola, ha caratteristiche e vantaggi peculiari.

“Si definiscono un protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, e un contratto di lavoro in apprendistato tra datore di lavoro e lavoratore, che deve essere minimo di sei mesi, con l’individuazione di un tutor” sostiene il Responsabile Area Sindacale Confimi Industria Monza e Brianza.

“Sia l’apprendistato di primo livello, che è rivolto a giovani tra i 15 e i 25 anni, sia quello di terzo, dedicato a chi ha tra i 18 e i 29 anni ed ha conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o un diploma professionale, hanno una serie di vantaggi in termini di performance aziendali, di carattere economico, ad esempio la formazione esterna non retribuita e quella interna solo al 10% di quella dovuta, contributivo e normativo” continua.

Diverso il discorso per l’apprendistato di secondo livello. “È un rapporto di lavoro bilaterale tra datore di lavoro e apprendista che poggia su un Piano formativo individuale – spiega Daniela Pescarolo, Area Formazione Confimi Industria Monza e Brianza – sono previsti una serie di percorsi formativi da un lato di natura trasversale, quindi comuni a tutti, spesso finanziati dal pubblico e con una durata stabilita da Regione Lombardia e dall’altro di natura tecnica/professionale, quindi specifici per il determinato lavoro e svolti on the job con costi a carico dell’azienda”.

Un’altra possibilità per facilitare il dialogo tra mondo dell’istruzione ed imprese è l’alternanza scuola/lavoro. “E’ una modalità didattica innovativa che, attraverso l’esperienza pratica, aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testarle sul campo con progetti in linea con il piano di studi – sostiene Lucini Paioni – è un trampolino propedeutico ad un apprendistato di primo livello”.

In alcuni istituti di istruzioni superiore, l’alternanza scuola-lavoro è stata sostituta, come al Floriani di Vimercate per gli indirizzi didattici del ramo industriale, dai Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento). Come ha spiegato la Prof.ssa Annamaria Bonanzinga nel corso del webinar organizzato dal Gruppo Scuola e l’Area Sindacale e Formazione di Confimi Monza e Brianza e Confimi Apindustria Bergamo.

Il Covid-19 potrebbe rendere ancora più urgente lo sviluppo di un dialogo forte e proficuo tra scuola e imprese. “Bisogna abbattere anche alcune barriere culturali su questo che è un argomento delicato, ma soprattutto di territorio – sostiene Edoardo Ranzini (nella foto in alto), Direttore di Confimi Monza e Brianza e Confimi Apindustria Bergamo – la pandemia ci sta lasciando grandi difficoltà nel reperimento delle materie prime e delle risorse umane”.

