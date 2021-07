Previsioni meteo weekend: rischio di forti temporali con grandine a Monza e Brianza

Previsioni meteo weekend. C’è il rischio di forti temporali con grandine a Monza e Brianza. “L’Italia è attualmente interessata da correnti occidentali più temperature che determinano un caldo finalmente più sopportabile anche sulle regioni meridionali e sulle isole. Localmente – avvisano i meteorologi di IconaMeteo.it – l’atmosfera si presenta un po’ instabile sulle regioni nord-orientali e sull’Appennino centro-settentrionale. In questo flusso si inserisce l’arrivo di una perturbazione atlantica che nel corso del fine settimana attraverserà le regioni settentrionali. In particolare domenica l’instabilità dovrebbe coinvolgere un po’ tutto il Nord, pianure comprese, con il rischio di rovesci o temporali localmente forti. Qui domenica caleranno anche le temperature, di nuovo in temporaneo aumento invece sul medio Adriatico e al Sud. Poi da martedì il rialzo termico potrebbe essere più marcato e generalizzato in coincidenza di un nuovo rigonfiamento verso il Mediterraneo centrale dell’anticiclone nord-africano”.

Nelle prossime ore saranno possibili annuvolamenti variabili principalmente sulle regioni centro-orientali, con la possibilità di brevi rovesci o locali temporali nell’area del Polesine, su Romagna ed Emilia orientale; nel corso del pomeriggio temporali isolati lungo la fascia prealpina del Nordest e in prossimità dell’Appennino tosco emiliano.

Le previsioni per Sabato 3 Luglio vedono al Nord cielo irregolarmente nuvoloso, con spazi di sole più ampi e duraturi su Emilia orientale e Nordest. Nel pomeriggio qualche rovescio o locale temporale sulle aree alpine del Nord-Ovest, specie su Piemonte e valle d’Aosta; la sera rovesci o temporali isolati su Alpi lombarde, Trentino e Alto Adige; Caldo previsto in tutta Italia con temperature dai 28 ai 33 gradi.

Per quanto riguarda Domenica 4 Luglio ci si aspetta tempo instabile al Nord con rovesci e temporali sparsi, meno probabili sulla Liguria e sull’Emilia Romagna. I fenomeni potranno risultare intensi, specie nella seconda parte del giorno tra Lombardia e Nordest. Per Domenica previste temperature in calo al Nord.

