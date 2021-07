Paderno Dugnano: Inaugurato il nuovo spazio Enel

Enel ancora più vicina ai cittadini di Paderno Dugnano grazie al nuovo spazio che rafforza e radica ulteriormente la presenza dell’Azienda sul territorio. L’ufficio di via Madonna 1, inaugurato nella mattinata del 14 Luglio, costituirà un punto di riferimento per tutta la città, il personale è pronto ad offrire un servizio non solo di qualità, ma anche all’insegna della sicurezza per tutti i clienti e gli operatori.

“Con questo innovativo Spazio Enel – ha dichiarato Gianluca Illumi – apriamo nel comune di Paderno Dugnano un nuovo punto fisico importante, che si aggiunge ai canali digitali e telefonici esistenti, nell’ambito di un percorso costante di radicamento a livello regionale. Questo significa presenza nelle comunità locali e qualità assoluta nei servizi che offriamo, vicinanza ai cittadini e ai clienti, sia nell’attività di assistenza sia nella proposta di risparmio in bolletta e di efficienza energetica”. Oltre al responsabile dei negozi partner Lombardia di Enel erano presenti al taglio del nastro il Sindaco Ezio Casati e Claudia Butitta, titolare dell’Azienda Grandi Numeri.

Grandi Numeri Srl è attiva sul territorio da diversi anni, ed è specializzata nella consulenza su contratti per la fornitura di energia elettrica e gas. La collaborazione con Enel ha portato alla rapida crescita di questa Azienda facendone un importantissimo punto di riferimento per il territorio con l’apertura di altri Spazi Enel Partner a Monza, in viale Sicilia 1, e a Milano in via Pellegrino Rossi 38. In Piemonte ha inaugurato da poco un negozio a Verbania, in corso Europa 30.

Lo Spazio Enel di Paderno Dugnano sarà aperto al pubblico dal lunedì a venerdì, dalle 9:00 alle 18:00 con orario continuato e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. All’interno dei negozi, dove si potrà accedere solo se muniti di mascherina, gli ingressi saranno scaglionati garantendo il distanziamento tra le persone. Ogni punto vendita è provvisto di dispenser di gel disinfettante per la sanificazione delle mani dei clienti. All’interno dei negozi sono inoltre previsti interventi di pulizia aggiuntivi, mediante igienizzazione giornaliera e sanificazione.

L’obiettivo è quello di proporre un servizio d’eccellenza e opportunità di risparmio a cittadini e imprese. Tantissimi i servizi offerti: tra questi, l’attivazione di contratti luce e gas e di servizio internet ultraveloce grazie all’offerta fibra di Melita (1 Gigabit al secondo); informazioni sullo stato dei pagamenti e sui consumi, vendita di prodotti di efficienza energetica e consulenza sulle offerte commerciali più adatte alle proprie abitudini. Inoltre, sarà possibile effettuare in loco il pagamento delle fatture tramite POS usufruendo del servizio PuntoPuoi di EnelX per il pagamento di tutte le bollette, di qualsiasi trader, un’utile novità che permette di evitare le code agli uffici postali. Inoltre, i clienti possono pagare anche RAV, MAV, e ricariche telefoniche di tutti i principali operatori.

