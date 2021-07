Monza, torna il Trofeo Berlusconi: sarà la Juventus a sfidare i biancorossi

Non è ancora arrivata l’ufficialità, ma la disputa della partita tra Monza e Juventus, amichevole estiva valevole per il Trofeo Berlusconi, è praticamente cosa certa. Le due squadre, una allenata da Mister Stroppa, al primo anno al Monza, che ora è in ritiro a Ronzone – in Trentino -, l’altra da Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina bianconera dopo due anni dall’addio, si vedranno l’una di fronte all’altra all’U-Power Stadium, teatro delle partite di casa della squadra biancorossa sabato 31 luglio.

Per la prima volta, a contendersi tale Trofeo – che torna dopo 6 anni di stop – non ci sarà il Milan, che per ben 24 edizioni è stato il protagonista fisso della competizione, bensì il Monza, di proprietà Berlusconi, che debutterà nel modo più ambizioso possibile: contro un avversario tra i più forti in circolazione.

Dove seguire la partita?

A 12 giorni dal fischio d’inizio non è ancora partita la prevendita ufficiale dei biglietti per permettere ai tifosi dell’una o dell’altra squadra di accedere allo stadio, ma a breve arriverà verrà fatta chiarezza; per chi non potrà partecipare all’evento da vivo, la partita verrà trasmessa in diretta TV, molto probabilmente su una rete Mediaset, seppur anche in questo caso si deve attendere ancora qualche ora per avere una nota che ufficializzi su quale canale preciso si potrà assistere alla diretta.

