Monza e Brianza, personale scolastico: vaccini senza prenotazione dal 17 al 21 luglio

Dal 17 al 21 luglio il personale scolastico non ancora vaccinato può accedere alla vaccinazione anti Covid19 senza prenotazione presso i centri vaccinali. Al fine di garantire un ritorno sicuro alla didattica nel mese di settembre, Regione Lombardia ha previsto un accesso diretto ad alcuni centri vaccinali per coloro che fanno parte di questa categoria.

Docenti e non solo potranno così liberamente recarsi presso il Polaris Studios (via della Valle 44, Carate Brianza), il Palataurus (Via G.Brodolini 35, loc. Maggianico, Lecco), l’Ex Esselunga (Vimercate), l’Ex Philips (in via Philips 12, Monza) per ricevere la prima dose.

Insegnanti, ATA, collaboratori scolastici, volontari, altre persone con potenziali contatti con studenti dovranno avere con sé la Tessera Sanitaria e l’autocertificazione con cui si dichiara di appartenere alla categoria di insegnante/operatore scolastico.

