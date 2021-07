Meteo Monza Brianza: weekend con tempo soleggiato, possibili rovesci in serata

L’anticiclone africano inizia da oggi ad espandersi sopra il Mediterraneo occidentale assicurando condizioni di tempo stabile sulla maggioranza delle regioni. Le temperature – affermano i meteorologi di IconaMeteo.it – nel corso dei prossimi giorni tenderanno ad aumentare in quasi tutta l’Italia e prenderà quindi il via la terza forte ondata di calore della stagione. Le temperature più alte, localmente anche superiori, ai 40 gradi si registreranno probabilmente già domenica sulla Sardegna. Un’eccezione a questo quadro sarà costituita dalle estremo Nord-Ovest che sarà influenzato già da sabato pomeriggio da una perturbazione in avvicinamento dalla Francia (n. 6 del mese di luglio). All’inizio della prossima settimana la perturbazione avanzerà più decisamente sull’Italia settentrionale, dove potranno svilupparsi temporali anche di forte intensità: il caldo intenso inizierà ad attenuarsi al Centro e sulla Sardegna, mentre il Sud dovrà sopportare temperature molto elevate anche nei giorni successivi”.

Le previsioni per le prossime ore

Cielo sereno sulle isole, in prevalenza poco nuvoloso sulle regioni peninsulari salvo addensamenti iniziali in Toscana e a ridosso dei rilievi nelle ore più calde; piogge occasionali nel pomeriggio sull’Appennino campano. Al Nord abbastanza soleggiato nonostante banchi nuvolosi localmente più densi a ridosso delle Prealpi e sul Piemonte occidentale, specialmente nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio rovesci occasionali sull’Appennino emiliano, rovesci isolati o brevi temporali sulle Alpi friulane e lungo le Prealpi orientali. Temperature per lo più in lieve aumento con punte intorno ai 35 gradi. Venti quasi ovunque deboli, a prevalente regime di brezza. Mari: localmente mosso il basso Adriatico, calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.

Le previsioni per sabato

Tempo soleggiato su gran parte del Paese, con velature passeggere sulle regioni centro settentrionali e in Sardegna, modesti annuvolamenti sulla Calabria. Nel corso della giornata una perturbazione in avvicinamento dalla Francia determinerà un aumento della nuvolosità sulle aree alpine, con rovesci o temporali più probabili e diffusi a partire dal pomeriggio. In serata possibili locali sconfinamenti verso la pianura piemontese occidentali.

Temperature in generale aumento; valori prossimi ai 40°C in Sardegna, altrove possibili punte fra i 34 e i 37 gradi. Venti in prevalenza deboli, a parte un leggero rinforzo dello Scirocco in Sardegna. Mari: quasi tutti calmi o poco mossi; localmente mossi il Canale d’Otranto, il Mare e Canale di Sardegna.

Le previsioni per domenica

Al Centro-Sud tempo stabile con ampie schiarite soprattutto al Sud e in Sicilia e il transito di velature fra la Sardegna e le regioni centrali. Nubi anche compatte al Nord, a parte delle schiarite che resisteranno fra l’Emilia Romagna orientale e le coste dell’alto Adriatico. Al mattino locali piogge o rovesci possibili per lo più fra alto Piemonte e alta Lombardia, più occasionali sulla Liguria centrale. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi su gran parte dell’arco alpino, in Piemonte e sulla pianura nord-occidentale lombarda. All’estremo Nord-Ovest i temporali insisteranno anche in serata.

Temperature in ulteriore leggero aumento al Centro-Sud: picchi intorno ai 40°C in Sardegna, fra i 34 e i 38 gradi sul resto del Centro-Sud e sulla bassa pianura padana. Massime in calo al Nord-Ovest. Venti di Scirocco in rinforzo, fino a moderati o tesi sui settori occidentali e sull’Adriatico. Mari: mossi Ligure, alto Tirreno, Mare di Corsica e mari intorno alla Sardegna; calmi o poco mossi i restanti bacini.

