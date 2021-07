Meteo Monza Brianza: in arrivo una fase più stabile con aria calda e aumento dell’afa

La fase molto instabile cominciata lo scorso fine settimana e caratterizzata da numerosi fenomeni violenti, andrà oggi gradualmente scemando con gli ultimi rovesci o temporali che a fine giornata si esauriranno anche sulle Alpi. Per il Nord ne conseguirà una fase temporaneamente più stabile, contrassegnata anche dall’afflusso di aria più calda accompagnata anche da un aumento dell’afa.

Al Centro-Sud, invece, il caldo rimane molto intenso e in generale aumento a causa dell’ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano: le punte oltre i 35 gradi diverranno ancora più diffuse e i picchi prossimi ai 40 saranno meno isolati. E’ un’ondata di caldo senza pause soprattutto per il Sud dove, secondo le attuali proiezioni – affermano i meteorologi di iconameteo.it -, proseguirà sostanzialmente inalterata anche nella prima parte della prossima settimana; al Centro e in Sardegna sembra possibile una parziale flessione delle temperature all’inizio della prossima settimana. Si tratterà degli effetti più marginali di una perturbazione associata ad aria meno calda che nel fine settimana, specie dalla fine di sabato, dovrebbe raggiungere le regioni settentrionali.

Previsioni per le prossime ore

Nuvoloso al Nord-Ovest con qualche rovescio o temporale su Val d’Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia; non è escluso qualche isolato rovescio anche sulla Liguria centrale. Al Nord-Est ampie schiarite, ma con tendenza a un aumento delle nubi a partire da Emilia e Alpi. Tempo più stabile e

soleggiato al Centro-Sud con solo qualche annuvolamento su Toscana occidentale, Marche e Abruzzo. Nel pomeriggio possibili isolati e brevi rovesci o temporali lungo le Alpi e in Emilia. In serata residui rovesci solo sul Friuli.

Temperature stazionarie o in leggero aumento: valori ancora non oltre i 30 gradi al Nord-Ovest; punte fino ai 35 gradi al Nord-Est, specie in Emilia Romagna, e fino ai 36-37 gradi al Centro; caldo intenso al Sud e sulle Isole dove le massime saranno comprese fra i 34 e punte prossime ai 40 gradi.

Venti: moderati di Scirocco sul settore occidentale e settentrionale del mar Tirreno e nel Canale di Sardegna; in generale deboli, salvo rinforzi di brezza altrove. Mari: fino a mossi i mari intorno alla Sardegna, l’alto Tirreno e il Ligure orientale; calmi o poco mossi gli altri bacini.

Previsioni per domani, giovedì 29 luglio

Giornata in generale stabile e soleggiata, fatta eccezione per qualche annuvolamento al Nord, più compatto a ridosso dei rilievi e sulla pianura piemontese, ma senza precipitazioni rilevanti.

Temperature stazionarie o in ulteriore leggero rialzo; massime fino a 32-33 gradi sulla bassa pianura al Nord-Ovest, fino a 34-36 gradi al Nord-Est, specie in Emilia Romagna, fino a 36-37 gradi al Centro e di nuovo fino a locali picchi di 38-40 gradi al Sud e sulle isole maggiori, specie nelle zone interne.

Venti in prevalenza deboli, con locali rinforzi di brezza. Mari in generale calmi o poco mossi; localmente mosso il Tirreno centro-settentrionale.

Previsioni per venerdì

Un po’ di nuvole su Alpi, Nord-Ovest e alta pianura, con possibili piogge o temporali inizialmente isolati fra alto Piemonte e Val d’Aosta, ma tendenti a divenire più diffusi nel pomeriggio, in particolare lungo l’arco alpino e localmente anche sulle fasce pedemontane. In tutto il resto dell’Italia tempo generalmente stabile e soleggiato.

Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento; caldo ancora molto intenso al Sud e sulle Isole, dove si raggiungeranno picchi intorno ai 40 gradi; punte fino a 36-38 gradi al Centro e in Emilia Romagna; valori inferiori sul resto del Nord, ma con afa in aumento.

Venti in prevalenza deboli con locali rinforzi di brezza. Mari: localmente mossi il Tirreno centrale ed il Canale di Sicilia; calmi o poco mossi gli altri bacini.

