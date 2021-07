Fondazione Luigi Rovati, 15 borse di studio per il primo Master sulla relazione virtuosa tra “Cultura e Salute”

Fondazione Luigi Rovati finanzia 15 borse di studio per il primo Master nazionale, Executive, sulla relazione virtuosa tra “Cultura & Salute”. Il contributo è indirizzato alla nuova opportunità di formazione per figure professionali che operano nei settori della Cultura, Sociale, Salute ed Educazione, per il benessere delle persone e delle comunità. Scadenza application borse 26 agosto 2021.

CCW-Cultural Welfare Center è la piattaforma che opera a livello nazionale per contribuire allo sviluppo, alla diffusione e alla promozione delle relazioni sistematiche e sistemiche tra cultura, arti, salute ed educazione, per promuovere il benessere delle persone e delle comunità. Questa volontà si concretizza in percorsi di ricerca e costruzione di nuove competenze, basate su pratiche e politiche integrate. CCW School, inedita per l’Italia, è stata creata per rispondere a un bisogno formativo e dar vita a una comunità di professionisti che aumenti il proprio impatto sociale a livello locale, e dialoghi a livello nazionale ed europeo.

L’offerta del Master C&S è l’esito di un approfondito lavoro di co-progettazione della CCW School con i partner esperti negli ambiti della salute, sociale e cultura, sensibili ai temi del contrasto alle disuguaglianze, in società multiculturali.

“Le prospettive di una rinascita nel segno dell’equità e della salute hanno nell’arte e nella cultura una risorsa fondamentale, come sottolineato da un corpo crescente di evidenze scientifiche e pratiche, di cui il report OMS sul valore delle Arti per il benessere e la salute (OMS 2019) è espressione. CCW School con il Master Cultura e Salute intende costruire e consolidare competenze intersettoriali per un impatto trasformativo nei territori e per una ripartenza che sia una rinascita di persone e comunità nel segno di una salute integrale”, afferma Alessandra Rossi Ghiglione, direttrice CCW School.

ISCRIZIONI APERTE AL MASTER

Il Master, le cui iscrizioni sono aperte, prenderà avvio a dicembre 2021. Mira a fornire nuove competenze da integrare in profili professionali esistenti di persone che operano in istituzioni pubbliche, terzo settore, associazioni culturali e singoli professionisti, manager e imprenditori. La proposta formativa prevede tre formule di partecipazione per consentire alla diversità di profili professionali un intervento efficace in rapporto al proprio ruolo organizzativo: Formula Progettazione, sviluppo e conduzione di interventi di welfare culturale 220 ore, Formula Progettazione di interventi di welfare culturale 140 ore, Corso Alta Formazione Cultura e Salute- Scenari, evidenze, impatti di welfare culturale 60 ore.

Fondazione Rovati ha scelto di assegnare 15 borse di studio per la Formula Progettazione di interventi di welfare culturale 140 ore.

“Questa collaborazione è coerente con l’impegno della Fondazione volto a sostenere e incentivare la ricerca scientifica: nella nostra storia familiare e imprenditoriale abbiamo sempre creduto nella relazione tra arte e scienza e l’abbiamo sperimentata e applicata nelle nostre attività d’impresa. Con l’apertura del Museo Etrusco a Milano vogliamo realizzare un centro per lo studio del rapporto tra Arte e Medicina, Arte per la promozione della Salute e per la cura delle persone, ma anche arte come strumento formativo per gli operatori sociosanitari”, afferma Giovanna Forlanelli Rovati, Vicepresidente della Fondazione e membro della Knowledge Community di CCW. “Nell’economia globale fondata sulla conoscenza, capitale umano di qualità, formazione e ricerca sono i fattori abilitanti per lo sviluppo di una società sempre più sostenibile ed inclusiva”.

FONDAZIONE LUIGI ROVATI

Fondazione Luigi Rovati, nata nel 2016, non ha scopo di lucro e opera negli ambiti della promozione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e storici, e del sostegno e della promozione della ricerca scientifica in ambito medico. La Fondazione è intitolata al Professor Luigi Rovati – medico, ricercatore e imprenditore, Cavaliere del Lavoro e Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana – e raccoglie la lunga esperienza imprenditoriale maturata in ambito farmaceutico con iniziative di responsabilità sociale incentrate sull’arte, sulle sue attività educative e formative e sulla contaminazione tra arte e salute. Importante progetto della Fondazione è l’apertura di un Museo dedicato all’arte e alla cultura etrusca a Milano.

Tra le altre iniziative della Fondazione rientrano anche le collaborazioni con istituzioni pubbliche e private, tra le quali l’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici, l’Accademia di Cortona, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, la Duke University. Ulteriore tappa di questo percorso è stata la realizzazione del centro documentazione e biblioteca, sito a Monza, il cui nucleo fondante è rappresentato da importanti e consistenti fondi bibliografici in ambito archeologico e storico-artistico a cui si affiancano i volumi della biblioteca scientifica.

Formula Progettazione, sviluppo e conduzione di interventi di welfare culturale 220 ore, con una formazione teorico pratica abilitante al designing progettuale e alla ideazione e conduzione di azioni di Welfare Culturale, è comprensivo di mentorship e project work (ideazione progettuale di un intervento in un contesto definito).

Formula Progettazione di interventi di welfare culturale 140 ore è un percorso con una formazione teorico pratica abilitante al designing progettuale di azioni di Welfare Culturale.

Corso Alta Formazione Cultura e Salute Scenari, evidenze, impatti di welfare culturale 60 ore è un percorso con una formazione di inquadramento sugli scenari, sulle raccomandazioni ed evidenze scientifiche e con la presentazione di casi studio per altrettanti modelli di intervento rispetto a sfide sociali specifiche.

Il Master C&S inizia il 2 dicembre 2021 e termina il 31 dicembre 2022. La frequenza sarà in formula blended: parte online (orario tardo pomeridiano/serale) e parte dal vivo (tre fine settimana tra Torino, Milano e una città del sud Italia) così da facilitare la partecipazione dei professionisti e lavoratori, a cui è rivolto in modo privilegiato. La lingua di lavoro, per questa prima edizione, è l’italiano.

Scadenza application borse di studio 26 agosto 2021. Scadenza iscrizioni 30 ottobre 2021.

CRITERI DI AMMISSIONI E BORSE DI STUDIO

Sono ammessi al Master C&S professionisti provenienti dai settori culturale, artistico, sanitario, sociale ed educativo, in possesso di diploma e/o laurea e con esperienza lavorativa nei settori di riferimento.

Nella selezione per l’assegnazione delle borse di studio, a parità di punteggio di merito si terrà conto dell’ordine di arrivo dell’iscrizione e della fascia di reddito.

I profili dei candidati verranno esaminati da una commissione composta dal gruppo di direzione del Master, membri della Knowledge Community di CCW e donors.

Per iscrizioni link al sito

Per maggiori informazioni scrivere a [email protected]

