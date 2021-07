Covid, Bertolaso: “Lombardia vicina all’immunità di gregge”

La Lombardia, con 12 milioni di somministrazioni totali, è prima regione nelle operazioni di vaccinazione, con la più alta percentuale di tutta Italia. “Nel mese di luglio la Regione ha raggiunto i valori più alti dall’inizio della campagna con picchi del 99,6%. La Lombardia è ai vertici mondiali, è quinta dopo paesi importanti – Israele, Danimarca, Regno Unito e Belgio – per numero di vaccinazioni per 100 abitanti” ha spiegato Guido Bertolaso.

VICINI A IMMUNITA’ DI GREGGE

“Nei fatti, oggi siamo vicini alla cosiddetta immunità di gregge. Per quello che riguarda la variante ‘delta’ i positivi al virus non vaccinati sono il 62%, quelli che l’hanno presa con la prima dose il 29%; nessuno è finito in terapia intensiva, e solo una persona su 10 è stata ricoverata in ospedale” ha proseguito il coordinatore. “Pensiamo che il 12 settembre, data che coincide con l’inizio delle scuole, la campagna vaccinale massiva possa considerarsi conclusa” è l’auspicio di Bertolaso.

LE FASCE DI ETA’

“Guardando la copertura delle fasce di età – ha aggiunto Bertolaso – il dato è straordinario: non c’è alcun indicatore con risultati migliori in altre regioni. Più una regione ha copertura vaccinale alta meno è il rischio di diffusione di epidemia e dell’ospedalizzazione e dei decessi”.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter