Covid, in Lombardia 777 i nuovi positivi. A Monza e Brianza + 47

Sono stati 777 i nuovi positivi al covid in Lombardia, a fronte di 39.400 tamponi effettuati. Sono 231 i ricoverati in ospedale di cui 25 in terapia intensiva (-1 un caso tra questi ultimi). Quattro i decessi.

DATI PER PROVINCIA

MILANO 231

BERGAMO 57

BRESCIA 37

COMO 63

CREMONA 30

LECCO 8

LODI 15

MANTOVA 46

MONZA EBRIANZA 47

PAVIA 28

SONDRIO 3

VARESE 161

