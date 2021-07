Concorezzo sicura: in arrivo un potenziamento del sistema di videosorveglianza

Entro l’estate grazie al bando di regione Lombardia il comune di Concorezzo potenzierà la sicurezza del territorio con l’installazione di nuove telecamere.

L’amministrazione riceverà un finanziamento di 25mila euro a fronte di un investimento complessivo di 36mila euro. Il Comune attiverà in diverse zone di Concorezzo i varchi elettronici, sistemi di videosorveglianza che permettono il controllo dell’ingresso e dell’uscita dalla città con anche la verifica delle classi ambientali dei veicoli e delle coperture assicurative.

Il bando oggetto dell’intervento è: “Bando per l’assegnazione di finanziamenti a favore di Comuni e Unioni di Comuni per la realizzazione o implementazione di impianti di controllo delle targhe dei veicoli in relazione alla limitazione della circolazione in occasione di fenomeni acuti di inquinamento dell’aria”.

“Il progetto vede un investimento complessivo di 36mila euro di cui 25 mila euro finanziati tramite il bando regionale. Grazie a questo fondo potremo potenziare il sistema di videosorveglianza di Concorezzo- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio– Controllare il territorio rappresenta un’azione essenziale per garantire la sicurezza dei nostri cittadini”.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter