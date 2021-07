Cartoleria Carta&Più “Gli arcoresi hanno premiato il nostro coraggio di aprire un negozio in pandemia”

È una storia famigliare quella della cartoleria Carta&Più di Arcore. Una storia famigliare e di attaccamento al territorio. Aperta a Milano in via Giovanni Battista Pirelli nel 1981, è giunta alla seconda generazione e da pochi mesi ha cambiato sede scegliendo appunto la Brianza. Ora a guidare l’attività è Selena Calderone che ha preso il testimone dai genitori e con coraggio ha deciso, lo scorso anno, di chiudere la cartoleria di Milano per aprirne una nel suo paese di residenza, Arcore appunto. Il coraggio risiede soprattutto nelle tempistiche dato che la porta del negozio ha aperto per la prima volta i battenti a metà del mese di marzo del 2021, nel pieno della pandemia.

“Il segreto sta nell‘attenzione ai dettagli, nell’aiuto scelta dei prodotti e, ancora prima, nella scelta nostra dei fornitori. Per i clienti, un consiglio davvero può fare la differenza” – ha spiegato Selena Calderone.

E infatti il negozio, a pochi metri da Villa Borromeo, si presenta come una bolla di bellezza nel centro di Arcore. L’ordine degli scaffali e i colori pastello che dominano il negozio danno subito un impatto di qualità a tutto quello che c’è all’interno di Carta&Più.

Prodotti di cartoleria ma non solo. Sono infatti presenti articoli da regalo, prodotti per ufficio e giochi. Tutto sotto gli occhi attenti del barboncino Coco, mascotte del negozio.

“Abbiamo capito l’importanza di fare delle scelte e di non seguire solo la moda. Scegliamo infatti i prodotti e le marche da tenere sugli scaffali sulla base della qualità e della storia dell’azienda – ha precisato la proprietaria del negozio -. Cerchiamo di dare un taglio moderno di qualità in tutto ciò che proponiamo ai nostri clienti”.

Ecco allora che sugli scaffali troviamo marche come Moulin Roty, casa francese che produce giochi per bambini e neonati con materiali particolarmente selezionati o, ancora, Janod, Kaloo, Maileg, Apli, Gorjuss, Naj Oleari, Eastpak, Seven e Invicta. Tradizione ma non solo. Selena Calderone ha infatti deciso di ampliare l’offerta della sua cartoleria aprendo anche un negozio online aggiornato quotidianamente con tutti i prodotti che è possibile trovare entrando fisicamente nel negozio all’ombra di Villa Borromeo. “Il nostro negozio di cartoleria online rappresenta una modalità in più che abbiamo voluto offrire ai nostri clienti – ha concluso Calderone -. Lo abbiamo aperto otto anni fa e certamente l’interesse è alto verso questa modalità di vendita che però, per quanto ci riguarda, non andrà mai a sostituire il negozio fisico. Il contatto con i clienti è infatti la parte che più preferisco del mio lavoro”.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter