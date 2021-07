Lissone, allarme buche nelle strade e la polemica corre sui social. Pronto il piano asfalti da 2 mln

È allarme buche per le strade di Lissone. La polemica corre sul web e le segnalazioni spopolano tra i gruppi social dedicati alla città. Via Segantini, via monsignor Bernasconi, via Spallanzani, la strada che corre davanti alla stazione. L’elenco è lungo.

Vere e proprie voragini, come quella ormai “storica” in via Segantini, e altre più recenti, ma altrettanto pericolose. «Non è solo questione di decoro urbano – spiegano i cittadini – il problema riguarda soprattutto la sicurezza, sia degli automobilisti che dei pedoni che camminano sui marciapiedi che sono spaccati».

È il caso di via monsignor Bernasconi, davanti all’ingresso dell’ospedale. «Da qui transitano ogni giorno moltissime persone. È giusto pretendere che le vie principali, quelle che si trovano davanti a scuole, ospedali, uffici pubblici siano sistemate. Capita sempre più spesso che le mamme con i passeggini siano costrette a camminare fuori dal marciapiede e a stare sulla strada per evitare le buche, con il rischio però di essere investiti».

Eppure il Comune di Lissone ha stanziato per il 2021 una cifra di poco superiore ai 2,2 milioni di ero per il piano asfalti. Un restyling che coinvolgerà circa quaranta strade del territorio.

Nell’elenco stilato dai tecnici del Comune sono previsti lavori in via Battisti, via Chiesa, via D’Azeglio, Deledda, Goito, via Lombardia, via delle Industrie, via Mascagni, via Palestra, via Martiri della Libertà, via Pirandello, via Primo Colombo, via XXIV Maggio.

«Sono anni che siamo impegnati nei rifacimenti, nelle creazioni di nuovi marciapiedi, nell’abbattimento di barriere architettoniche. Le segnalazioni dei cittadini mettono in evidenza una programmazione generale che prevedrà ancora anni di interventi – ha commentato il vicesindaco, Marino Nava -. Viviamo in una città complicata, ai limiti della sostenibilità demografica, con un arretrato molto evidente».

È sempre l’assessore Nava a confermare che la richiesta per il rifacimento del marciapiede davanti all’ospedale è già stata inoltrata, precisando però che «il parcheggio antistante la struttura ospedaliera è di proprietà dell’ospedale e quindi non di competenza comunale».

Il piano asfalti prevedrà anche un secondo lotto di interventi che si concentrerà sulle vie Cattaneo, Monte Santo, Monza, Negrelli, Pacinotti, Panzini, Pisacane, della Repubblica, San Giuseppe, Spallanzani e Gramsci.

«Anche per queste strade – precisano dal Comune – gli interventi avranno come obiettivo quello di risolvere problematiche relative a buche, cedimenti localizzati e rappezzi».

Articolo scritto da Sarah Valtolina

