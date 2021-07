Brugherio, San Damiano resta senza il medico di base. Troiano: “Intollerabile”

San Damiano, a Brugherio, non avrà un medico di base e neppure un sostituto temporaneo. “E’ da qualche anno che continuiamo ad evidenziare, anche in consiglio comunale, le criticità della sanità regionale” spiega il sindaco Marco Troiano.

Se per il poliambulatorio di viale Lombardia la sospensione dei servizi deriva dal “dirottamento” del personale infermieristico ed amministrativo nei centri vaccinali, per garantire una importante attività come quella della lotta al Covid, è invece molto forte la problematica legata alla mancata sostituzione dei medici che vanno in pensione.

“Ma non finisce qui: l’attività (molto parziale) a San Damiano prosegue solo perchè come Amministrazione ci faremo carico dei costi dell’ambulatorio di via Corridoni, altrimenti l’attività sarebbe stata spostata in via Oberdan”. Il primo cittadino ha già affrontato, nei giorni scorsi, la questione con ATS. “Anche loro hanno le mani legate; ecco perchè stamattina parte una lettera ufficiale alla Regione”.

Sono circa 1.300 i cittadini che resteranno dunque scoperti a San Damiano.

