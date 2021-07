BrianzaRestart, dall’emergenza sanitaria al Recovery Fund: 4 giornate di confronto

La sfida del PNRR, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, apre scenari nuovi di sviluppo anche per la Brianza che guarda al futuro e alla ripartenza dopo quasi due anni di stop and go, causati dalla Pandemia. Un anno dopo aver promosso la sigla del patto BrianzaRestart, coinvolgendo oltre 90 attori territoriali, la Provincia MB chiama nuovamente a raccolta i rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni di categoria, dei sindacati, dei rappresentanti della sanità, del welfare, del terzo settore e della scuola e formazione.

La Provincia MB presenta “BRIANZA ReSTART → RECOVERY. Dall’emergenza sanitaria della pandemia alle opportunità del Recovery Fund”, in programma il 20,22,27,29 luglio 2021: uno spazio di confronto e discussione per connettere gli attori del territorio sui principali temi della ripartenza e rinnovare la volontà di proseguire lungo quel percorso comune già condiviso verso un progetto nuovo di “Brianza” più inclusiva, smart e sostenibile cogliendo le opportunità previste nelle missioni, negli obiettivi e negli interventi del PNRR.

L’attuazione del PNRR è considerata una grande impresa collettiva che deve coinvolgere tutti gli attori del territorio e che richiede la presenza di una Pubblica amministrazione moderna, aperta al cambiamento, capace di fare governance, supportare strategie ed obiettivi di ripresa, mettere a sistema esperienze e risorse.

“Abbiamo voluto fortemente dare un nuovo appuntamento a tutti i principali attori del territorio per continuare quel lavoro di scambio e confronto, avviato lo scorso anno, per affrontare insieme i nodi legati alla pandemia. Il PNRR apre scenari che ci chiamano nuovamente a fare squadra se vogliamo davvero non perdere occasioni preziose” – spiega il Presidente Luca Santambrogio.

“Noi ci siamo organizzati in anticipo rispetto alle scadenze previste per incominciare a raccogliere quei progetti che potrebbero avere una valenza sovracomunale e che presenteremo nella quarta giornata in calendario. Anche così La Provincia sta dimostrando di agire con responsabilità e concretezza continuando a creare relazioni nel territorio e agire nel ruolo di facilitatore tra le amministrazioni per cogliere nuove opportunità, come la sfida della programmazione europea”.

In collaborazione con Fondazione di Ricerca Promo PA e dell’Università Tor Vergata di Roma, Provincia MB sta partecipando a una sperimentazione per creare un modello di best practices di condivisone di obiettivi e priorità in relazione alle missioni del Recovery.

“BRIANZA ReSTART → RECOVERY”: il programma

ll PNRR chiede principalmente la capacità di cambiare ed evolvere. La Brianza è pronta? Sono previsti quattro giornate di lavori dedicate a focus tematici: Lavoro e formazione, Welfare, Territorio e Mobilità, dal Restart al Recovery.

Ogni giornata rappresenta un’occasione di dialogo e confronto tra tutti i soggetti chiamati ad essere protagonisti del cambiamento. Lungo un percorso, scandito da parole chiave riprese dal Patto Brianzarestart, sarà raccontato uno scenario in continua evoluzione, presentate esperienze positive di co-programmazione e co- progettazione ed innovazione fino alla presentazione di nuove opportunità progettuali.

I lavori di ogni giornata saranno aperti dal Presidente della Provincia MB, Luca Santambrogio, dal Vice Presidente Riccardo Borgonovo alla presenza di Federico Novella, giornalista Mediaset invitato come moderatore.

1°giornata: Lavoro e Formazione

Per il 20 luglio sono previsti gli interventi del Prefetto Patrizia Palmisani, dell’Assessore per l’Istruzione, Università Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia Fabrizio Sala, del Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza Erminia Zoppè.

Enrico Fabbri, Dimitri Storai del Laboratorio di Scienze del Lavoro PIN presenteranno il Report del mercato del lavoro e della Formazione 2020 e primo semestre 2021.

Seguiranno gli interventi di: Marcello Correa, Amministratore Unico di Afol MB; Giovanni Caimi, Presidente della Sede territoriale di Monza e Brianza di Assolombarda; Giovanni Barzaghi, Presidente Apa Confartigianato Monza Brianza; Angela Mondellini, Segretario Generale CGIL Monza e Brianza; Alessandra Ghezzi, Consigliera di Parità della Provincia di Monza e della Brianza; Vincenza Maria Berardi, Provveditore agli Studi di Monza e Brianza; Carlo Bianchessi, Dirigente Unità Organizzativa Servizi all’Impiego, Prevenzione e Gestione Crisi Aziendali, Vertenze Aziendali e Ammortizzatori di Regione Lombardia.

2° giornata: Welfare

Per il 22 luglio, sono previsti gli interventi di: Alceste Santuari, Professore del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna; Roberto D’Alessio, Portavoce del Forum del Terzo Settore di Monza Brianza; Filippo Viganò, Presidente CSV Monza Lecco Sondrio; Luigi Losa, Vicepresidente della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza ONLUS; Silvano Casazza, Direttore Generale ATS Brianza; Concettina Monguzzi, Rappresentante Ambiti Assemblea dei Sindaci; Mirco Scaccabarozzi, Segretario Generale CISL Monza e Brianza; Marco Meregalli, Coord. Comitato Prov. Monza e Brianza.

3° giornata: Territorio e Mobilità

Per il 27 luglio, sono previsti gli interventi di: Enrica Lavezzari, Presidente Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Monza e della Brianza; Pietro Foroni, Assessore al Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia ( con un contributo video); Matteo Colleoni, Università degli studi di Milano Bicocca – Dip. Di Sociologia e ricerca sociale; Luigi Cudia, Infratel; Onofrio Pecorella, Fastweb; Bernadette Nubile, Vodafone; Umberto Spagnolini, Politecnico di Milano – Dip. di Elettronica, Informazione e Bioingegneria; Pierpaolo Cicchiello, Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza; Marco Spinedi, Presidente Interporto Bologna; Massimo Agostinelli, Enel X; Gianni Del Pero, Presidente Delegato WWF Lombardia; Abele Parente, Segretario Generale UIL Monza e Brianza.

4° giornata: Recovery Plan

Per il 29 luglio, sono previsti gli interventi di: Gustavo Piga, Università Tor Vergata; Gaetano Scognamiglio, Presidente Fondazione Promo PA; Piero Antonelli, Direttore Generale dell’Unione delle Province d’Italia; Annalisa Giachi, Promo PA Fondazione; Dario Allevi, Sindaco di Monza; Alberto Rossi, Sindaco di Seregno; Domenico Riga, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza ; Mirco Scaccabarozzi, Segretario Generale CISL Monza e Brianza; Regina De Albertis per Assimprendil Ance.

Sarà siglata la Convenzione SEAV Servizio Europa D’Area Vasta nel panel che prevede la partecipazione di Luca Santambrogio, Presidente della Provincia di Monza e della Brianza; Pierfranco Maffè, Assessore ai Fondi Europei del Comune di Monza; Egidio Longoni, Vice Segretario Generale di ANCI Lombardia.

E’ previsto un contributo di Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico.

Tutti i lavori saranno trasmessi in diretta streaming sul sito istituzionale: www.provincia.mb.it

