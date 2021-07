Fabrizio Sala: “Col Recovery Fund momento storico per la scuola e la formazione”

Oggi, 20 luglio 2021, durante il primo appuntamento del Brianza Restart, 4 giornate di approfondimento dedicate ai nuovi scenari di sviluppo che si apriranno con il PNRR, il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, è intervenuto l’assessore regionale all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala, coordinatore del tavolo territoriale regionale per Monza e Brianza.

L’incontro, ospitato presso la sede della Provincia di Monza e Brianza, ha avuto come tema centrale ‘Formazione e lavoro’.

“Dopo due anni difficili per studenti e docenti – ha sottolineato Fabrizio Sala – siamo di fronte a un momento storico per la scuola e per la formazione. Dovremo sfruttare al meglio i fondi del Recovery Fund riservati all’istruzione e alla formazione per dare più possibilità ai nostri ragazzi e avvicinarli al mondo delle imprese e del lavoro con strumenti adeguati e innovativi”.

“Occorre creare – ha proseguito – un ponte fra scuola e imprese, avvicinando le une alle altre, con un rapporto diretto e in sinergia per creare lavoratori sempre più specializzati e adeguati alle richieste del mercato”.

“Il recovery – ha rimarcato l’assessore regionale – riserva un finanziamento importante agli Its e vogliamo che questi investimenti vengano convogliati per formare studenti e lavoratori in modo da aprire nuovi sbocchi occupazionali per chi è in cerca e per chi è stato messo in difficoltà dalla crisi”.

“Come Regione Lombardia – ha concluso – abbiamo il dovere di anticipare il PNRR e lo abbiamo fatto grazie al nostro Piano Lombardia e con tutte le misure in atto per rilanciare l’economia del territorio brianzolo che in questi ultimi mesi sta tornando a crescere, soprattutto nei settori dell’elettronica, dell’alimentare e del farmaceutico”.

Foto di repertorio MBNews

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter