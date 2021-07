Brianza Classica: il festival fa tappa a Oggiono e Varedo

Ultimi due appuntamenti prima della pausa estiva con Brianza Classica, il festival dell’Associazione Early Music Italia diretto dal Maestro Giorgio Matteoli, giunto quest’anno alla sua diciottesima edizione.

Oggiono

Domenica 18 luglio, la rassegna farà tappa a Oggiono nello storico Palazzo Prina (clicca qui ti guidiamo noi). Alle ore 18, il Cenacolo Musicale, composto da Francesca Biliotti al contralto, Massimo Raccanelli al violoncello e Donatella Busetto al cembalo, eseguirà il concerto Salone Margherita – Musica a Milano al tempo del Viceré di Spagna. L’ensemble presenterà un programma dedicato alla Milano della dominazione spagnola, durante la quale proliferò un’aristocrazia “minore”, ma desiderosa di sfarzo e ricchi cerimoniali che si profuse in balli, spettacoli e banchetti, soprattutto per mettersi in luce nelle occasioni di visite illustri, quali quelle di Massimiliano e Filippo d’Asburgo o l’arciduca Giovanni d’Austria.

Fu proprio in occasione della visita di Margherita d’Austria, nel 1598 che, all’interno del Palazzo Ducale venne costruito il primo teatro milanese, il “Salone Margherita”, in onore dell’illustre ospite, con tre ordini di palchi e un loggione. L’attività del Salone Margherita durò quasi un secolo e ospitò repertori dei maggiori autori dell’epoca: Cavalli, Ferrari, Mannelli, Cesti, provenienti da Roma, Firenze, Venezia. L’incendio nel 1708 lo distrusse completamente e la città chiese che fosse costruito nello stesso luogo il Regio Ducal Teatro.

Varedo

Mercoledì 21 luglio, appuntamento alle 19,30 a Varedo, nel giardino della Settecentesca Villa Bagatti Valsecchi (clicca qui ti guidiamo noi), dove il Duo Prizzon – Murari (foto apertura), formato dal soprano Marianna Prizzon e dalla pianista Maddalena Murari, si esibiranno nel concerto Opera In-canto. Il duo proporrà al pubblico un affascinante viaggio attraverso l’opera, l’operetta e la canzone napoletana. In un caleidoscopio di ritmi, armonie e raffinate sonorità si passerà attraverso la musica dell’Ottocento e del Novecento, guidati dalla prorompente simpatia di Rossini e Donizetti e la struggente malinconia di Puccini, fino ad arrivare alla Belle Époque viennese, gustando le raffinate e suadenti melodie delle operette di Lehàr.

La seconda parte del concerto sarà dedicata al periodo d’oro della canzone napoletana, creato dall’unione dei più grandi poeti e musicisti del momento. Sebbene sia passato più di un secolo, queste intramontabili melodie sono apprezzate in tutto il mondo, perché rendono universali storie semplici della vita di tutti i giorni, in una mirabile fusione di parole e musica.

Come prenotare

I concerti sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Per rispetto alle norme di sicurezza la prenotazione è obbligatoria secondo la seguente modalità: chiamare o scrivere al numero 335.5461501 a partire dal lunedì prima del concerto, dalle 8 alle 20. Le chiamate o i messaggi ricevuti fuori orario e prima di quella data non saranno presi in considerazione. La richiesta, relativa a un massimo di due persone, dovrà necessariamente contenere: nome e cognome, indirizzo di domicilio, numero di telefono cellulare, indirizzo e-mail del singolo o di entrambe le persone. In caso di rinuncia si chiede cortesemente di dare tempestiva disdetta all’organizzazione. Si prega di presentarsi 30 minuti prima del concerto nei pressi del desk (evitando assembramenti) provvisti di propria mascherina.

Programma domenica 18 luglio 2021 – Salone Margherita – musica a Milano al tempo del Viceré di Spagna

FRANCESCO CAVALLI: Lucidissima face Da La Calisto Contralto e continuo

FRANCESCO CAVALLI: Dolce amor, bendato Dio Contralto e continuo

NICOLÒ PORPORA: Sonata per violoncello e continuo in Fa magg.

FRANCESCO GASPARINI: Tra mille amanti Contralto e continuo

NICOLÒ PORPORA: Ah no, che non si può! Contralto e continuo

GIULIO DE RUVO: Sonata per violoncello solo

BALDASSARE GALUPPI: La gelosia Contralto e continuo



Programma mercoledì 21 luglio 2021 – Opera In-canto

DONIZETTI: Quel guardo il cavaliere

PUCCINI: O mio babbino caro

ROSSINI: Una voce poco fa dal Barbiere di Siviglia

LEHAR: Tu che m’hai preso il cor, da “Il paese del Sorriso”

DE CURTIS: Non ti scordar di me

GASTALDON: Musica proibita

LISZT: Tarantella per pianoforte

P TOSTI: ‘A vucchella

P TOSTI: Marechiare

LECUONA: Malagueña

DENZA: Funiculì funiculà

DE CURTIS: Torna a Surriento

Informazioni

Salone Margherita musica a Milano al tempo del Viceré di Spagna

Domenica 18 luglio, ore 18/ Palazzo Prina / Via I Maggio, 83 / Oggiono (LC)

CENACOLO MUSICALE

Francesca Biliotti, contralto

Massimo Raccanelli, violoncello

Donatella Busetto, cembalo

Opera In-canto

Mercoledì 21 luglio, ore 19,30/ Villa Bagatti Valsecchi/ Via Vittorio Emanuele II / Varedo (MB)

DUO PRIZZON – MURARI

Marianna Prizzon, soprano

Maddalena Murari, pianoforte

Brianza Classica è un progetto di Early Music Italia. Gode del sostegno del Ministero della Cultura, del Consiglio della Regione Lombardia, della Fondazione della Comunità Monza e Brianza Onlus; del patrocinio della Provincia di Lecco, della Provincia di Monza e Brianza, della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus e del Touring Club Italiano. Ha inoltre il sostegno di Banca Popolare di Sondrio

