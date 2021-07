A.C. Monza, ecco come procede il ritiro dei biancorossi in Trentino

“Poche parole e tanti fatti”. E’ sicuramente questo uno dei dogmi di Giovanni Stroppa che vede concludersi la prima settimana di ritiro pre-stagionale da allenatore del Monza.

I biancorossi hanno terminato anche questo weekend in mezzo al verde della località Trentina, a Ronzone, nel quale hanno svolto molti esercizi di natura situazionale guidati dal nuovo mister lombardo che ha testato sul rettangolo verde la sua difesa a 3. Parlando di sistemi di gioco, dunque, il 3-5-2 sembra la strada da seguire, accompagnata da un calcio veloce con pochi tocchi e tante verticalizzazioni per cercare di chiudere le azioni più velocemente possibile e cercando di ferire l’avversario.

Il neo tecnico del Monza si è trovato a disposizione anche giocatori che l’anno passato non avevano di certo rubato l’occhio alla tifoseria biancorossa. Su tutti viene da pensare a Maric, al quale il mister sembra stia dando molta fiducia in questo pre-stagione, chissà che possa farsi apprezzare con un anno di ritardo. Josè Machìn, di ritorno dal prestito al Pescara, è stato provato sia come mezz’ala che come seconda punta e potrebbe diventare la mina vagante di questo nuovo Monza targato Stroppa. Sicuramente le aspettative non sono state rispettate da Andrea Barberis, molto criticato la passata stagione, ritrova il mister con il quale ha sciorinato tutte le sue qualità ed è stato nominato miglior centrocampista del campionato, vedremo se il duo Stroppa-Barberis avrà seguito anche nella stagione 2021-2022.

Tanto lavoro sul campo e molta comunicazione con i suoi giocatori, vedremo se sarà questa la chiave per portare il suo Monza per la prima volta in Serie A. Qui le sue parole, in esclusiva direttamente da Ronzone. dove ci siamo recati per seguire da vicino la squadra.

