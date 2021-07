Monza, Galliani raggiunge la squadra nel ritiro a Ronzone

Sabato speciale nel ritiro del Monza a Ronzone.

Durante l’allenamento pomeridiano è arrivato al campo Adriano Galliani. L’amministratore delegato biancorosso ha salutato la squadra e i tifosi presenti, prima di dirigersi in albergo, dove è spuntato anche Luca Caldirola, l’ultimo acquisto che ha subito conosciuto il mister Stroppa e la squadra.

Si è chiusa in tal modo la prima settimana di ritiro in Trentino del Monza, che ha svolto un altro doppio allenamento.

In mattinata tutti pronti alle 9.30 per l’attivazione motoria, poi spazio ad esercitazioni tecniche, e per tattica o corsa a gruppi alternati. Infine lavoro di forza in palestra.

Nel pomeriggio combinazioni d’attacco, ancora tattica e le partite a tema finali.

Domani sarà ancora doppio allenamento sotto gli occhi di Adriano Galliani che resterà al fianco della squadra per il fine settimana.

