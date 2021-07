Recupero piscina di Vimercate: pubblicata la nuova manifestazione di interesse

La piscina di Vimercate è chiusa dal 2018. Una vicenda delicata, quella del centro natatorio di via Degli Atleti, su cui si è abbattuta anche la pandemia. Adesso il Comune, che è proprietario della struttura, tenta ancora la carta del bando per la riqualificazione e gestione del centro. L’amministrazione guidata da Francesco Sartini ha pubblicato oggi, 19 luglio, sul sito del comune un avviso esplorativo per manifestazione d’interesse sull’impianto con formula di partenariato pubblico-privato.

Con questo documento quindi non è indetta alcuna procedura di gara, infatti il Comune precisa che “L’avviso è esclusivamente finalizzato alla ricezione di eventuali manifestazioni di interesse, con la conseguenza che esso non assume alcuna valenza vincolante”.

Questa nuova procedura arriva dopo lo stop di fine novembre 2020, quando il sindaco aveva comunicato in consiglio comunale l’interruzione del percorso che era stato avviato dopo la chiusura, nel 2018, della piscina per mancanza delle certificazioni di agibilità e che era arrivato alla selezione a dicembre 2019 della proposta di riqualificazione del centro natatorio preparata dalla società Lombardia Nuoto. Ma poi tutto il piano era stato ritenuto insostenibile per via della pandemia e nonostante i vari tentativi da parte del Comune di riequilibrare il piano, il proponente aveva ritirato la proposta.

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter