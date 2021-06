Smartphone ai giovani da che età? A Vimercate una task force fra famiglie e istituzioni per l’educazione digitale

“Qual è l’età giusta per dare uno smartphone a mio figlio o a mia figlia?” Una domanda che tutti i genitori si fanno sempre più spesso. L’educazione digitale è fondamentale, ma non basta perché quando l’età degli utilizzatori di pc, smartphone e tablet è troppo giovane non si è in grado di gestire autonomamente le dinamiche della Rete.

A Vimercate l’attenzione a questo tema è alta, un gruppo di genitori si è incontrato più volte negli scorsi mesi, con il coordinamento dell’Università Milano Bicocca, per confrontarsi sull’educazione digitale dei figli. È nato così il Patto di Comunità per l’educazione digitale in preadolescenza, aperto a tutto il territorio vimercatese.

Il Patto sarà sottoscritto ieri giovedì 10 giugno a Palazzo Trotti, dal Sindaco Francesco Sartini, da Vanessa Trapani, presidente di Sloworking, dal prof. Marco Gui, direttore del Centro di Ricerca Benessere Digitale dell’Università di Milano-Bicocca e dalla dott.ssa Federica Zanetto, medico pediatra, in rappresentanza dei medici che hanno collaborato al progetto.

Per i genitori non si tratta solo di imporre limitazioni o divieti ma di favorire allo stesso tempo un utilizzo attivo, creativo ed equilibrato delle tecnologie di casa. Un compito per il quale agli adulti spetta formarsi, conoscere le responsabilità legali, le età consigliate per app e giochi, i rischi, i diritti e i doveri in Rete.

IL PROGETTO

A partire dallo scorso febbraio, su iniziativa di Marco Gui, Professore di Sociologia dei media presso l’Università di Milano-Bicocca e promotore del progetto “Benessere Digitale” e dell’Associazione Sloworking, si è avviato un confronto tra un gruppo di genitori vimercatesi sul tema dell’educazione digitale dei figli, per provare a rispondere innanzitutto alla prima domanda che le famiglie fanno in questo campo: qual è il momento giusto per concedere uno smartphone a mio/a figlio/a?

Da qui la discussione si è allargata, prendendo spunto da un progetto simile già realizzato in Friuli

I genitori hanno concordato sul fatto che l’educazione digitale debba essere offerta in modo coordinato da parte di una comunità (genitori, scuole, pediatri, istituzioni, oratori, scout, società sportive, ecc.), in cui ci si supporti a vicenda. Inoltre hanno convenuto sul fatto che aumentare le competenze digitali è fondamentale ma non basta, perché i bambini e le bambine in età troppo precoce non sono in grado di gestire autonomamente la Rete: servono quindi anche dei limiti chiari e condivisi. Non si tratta, però, solo di posticipare o vietare, ma di favorire nel frattempo un utilizzo attivo, creativo ed equilibrato delle tecnologie di casa (es.pc e tablet). Agli adulti spetta il compito di formarsi, conoscere le responsabilità legali, le età consigliate per app e giochi, i rischi, i diritti e i doveri in rete.

“Si è partiti da una fase di ascolto delle famiglie intervenute agli incontri (oltre 150), per allargare il confronto ai pediatri e ai docenti delle scuole, con il fine di comprendere quali e quanti fattori entrino in ballo quando decidiamo di dare ai nostri figli una prima autonomia digitale e come spesso questo passo sia vissuto non come una scelta ponderata, ma come una resa alle pressioni sociali, commerciali e soprattutto durante il difficile periodo segnato dalla pandemia alla necessità di garantire ai figli un canale di socializzazione – ha spiegato Vanessa Trapani -. L’elemento fondamentale di questo patto è, a mio parere, il fatto di aprire un dibattito su questo tema, di consentire un confronto costruttivo sui reali bisogni dei nostri figli, su cosa significhi essere digitalmente competenti.

GLI OBIETTIVI