Palazzo Trotti a Vimercate: nonostante le polemiche, sventola la bandiera arcobaleno

Da oggi, sulla facciata di Palazzo Trotti, è esposta la bandiera arcobaleno, simbolo della comunità LGBTQIAPK+ nel mondo.

Il Comune di Vimercate ha così deciso di aderire alla proposta dell’associazione Brianza Oltre l’Arcobaleno (BOA), nata nel 2019 con l’obiettivo di tutelare a livello locale e nazionale i diritti delle persone appartenenti alla comunità LGBTQIAPK+, promuovendo la cultura dell’inclusione e delle differenze.

Il mese di giugno è infatti dedicato, in tutto il mondo, alla celebrazione dell’orgoglio della diversità identitaria e sessuale.

“Ricordiamo inoltre che il Consiglio Comunale di Vimercate, nella seduta del 22 marzo 2021, ha votato all’unanimità una mozione che prevedeva l’adesione del Comune alla rete RE.A.DY. (Rete Nazionale delle P.A. anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere)” spiega l’amministrazione comunale.