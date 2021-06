Vimercate: 70mila euro a sostegno delle famiglie per pagare le rette del nido

Asili nido cari? A Vimercate il Comune va in aiuto delle famiglie per calmierare le rette di frequenza degli asili nido accreditati per l’anno scolastico 2021/2022. Si tratta di un aiuto importante che l’amministrazione ha deciso di mettere a disposizione attraverso un bando pubblicato dall’Assessorato all’istruzione. Lo stanziamento è di 70.000 euro e permetterà di ottenere delle agevolazione in base al reddito ISEE.

I REQUISITI

Per accedere al contributi è necessario possedere i seguenti requisiti:

– nuclei familiari (coppie o monogenitori) residenti in Vimercate con figli di età compresa tra 0 e 3 anni iscritti presso i nidi d’infanzia operanti sul territorio comunale

con accreditamento secondo il sistema di Regione Lombardia;

– retta mensile superiore all’importo rimborsabile da Bonus Asili INPS, maggiore di 272,72 €;

– Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE minorenni 2021) fino a 25.000 €.

IL COTRIBUTO

Il contributo varia da un minimo di 20 euro ad un massimo di 100 euro a seconda delle frequenza a tempo pieno o parziale.

Le domande potranno essere inviate fino al 20 giugno compilando il modulo allegato via e-mail all’indirizzo PEC [email protected] oppure consegnando il modulo compilato e firmato all’ufficio educazione e Formazione previo appuntamento da fissare scrivendo a [email protected] o chiamando il numero 039 66 59 453 dal lunedì al venerdì 9-12.30 – 14-16.

Per informazioni e precisazioni: Ufficio educazione e formazione Via Ponti, 2 tel: 039 66 59 451.