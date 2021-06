Pauroso incidente a Villasanta: grave un centauro 20enne

Tremendo incidente questo pomeriggio a Villasanta. Il sinistro si è verificato alle 17.30 circa, in via Matteucci.

Un ragazzo, appena 20enne, viaggiava a bordo di una moto quando, per cause ancora da accertare, sarebbe entrato in contatto con una vettura, finendo rovinosamente a terra.

Immediato l’intervento del personale sanitario: l’ambulanza ha condotto il giovane presso l’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Residente a Monticello Brianza, ha riportato diversi traumi. Le sue condizioni sono al momento stabili. Potrebbe dove essere operato nelle prossime ore per le fratture riportate.

Sul posto anche la polizia locale di Villasanta per i rilievi del caso e per regolare il traffico stradale che è andato letteralmente in tilt.

