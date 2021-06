Vero Volley Monza: ufficializzato l’acquisto di Alessandro Galliani

Alessandro Galliani sarà un giocatore del la Vero Volley Monza per la stagione 2021-2022. Il brillante schiacciatore classe ’98, proveniente da Cantù, con cui ha giocato l’ultima stagione di Serie A2, cresciuto al Vero Volley, è pronto per la sua prima stagione in SuperLega Credem Banca ed in Europa, nella CEV Cup 2022. Solido in ricezione, abile in fase offensiva, sia per la potenza che per la varietà di colpi, Galliani completa il reparto delle bande a disposizione del tecnico monzese, Massimo Eccheli.

La carriera in breve

Alessandro Galliani cresce nel settore giovanile di Segrate, dove gioca sia le competizioni giovanili che la Serie C, mettendosi in evidenza. Nella stagione 2016-2017 approda al Consorzio Vero Volley, disputando sia il campionato di Serie B maschile che l’Under 18. Dopo tre ottime stagioni nelle giovanili rossoblù, con cui vince anche il Memorial Cornacchia nel 2017, Galliani passa alla ViVi Torino nell’annata sportiva 2019-2020 per giocare la neonata Serie A3. Nella terza categoria del volley nazionale scende in campo 19 volte, mettendo a segno 119 punti, 5 ace e 12 muri. Dopo l’esperienza a Cantù nel 2020-2021, in Serie A2, dove fa registrare 22 presenze, Galliani è ora pronto per il salto nella massima serie con la squadra con cui si è affermato ai massimi livelli.

Le dichiarazioni

Alessandro Galliani (Vero Volley Monza): “Sono molto felice di proseguire il mio percorso di crescita qui a Monza, squadra dove ho fatto quattro anni di giovanili con il raggiungimento di diversi obiettivi anche a livello nazionale. Sono contento della chiamata in prima squadra, occasione per imparare tante cose nuove. L’anno scorso in A2 con Cantù è stato un altro passo in avanti rispetto all’A3 di Torino due anni fa. Questa stagione è arrivata la chiamata del ds Bonati e non ho potuto dire di no, visto che la SuperLega è il campionato più bello del mondo. Voglio ringraziare la società per aver creduto in me e la mia famiglia per essermi stata sempre accanto ed avermi permesso di giocare a pallavolo”.

Claudio Bonati (direttore sportivo Consorzio Vero Volley): “Alessandro è un giovane che è cresciuto nel nostro settore giovanile, dove è stato capace di mettersi in evidenza per le sue qualità fisiche e tecniche. Nelle ultime due stagioni, vissute tra A3 e A2, è migliorato molto e siamo certi che continuerà a farlo, soprattutto stando a contatto con giocatori esperti e di valore. Ha disponibilità a migliorarsi e grandi capacità di apprendimento, motivo per cui abbiamo deciso di puntare su di lui per il salto in prima squadra”.

La scheda

Alessandro Galliani

Nato a Desio

Il 22 ottobre 1998

Ruolo schiacciatore

Altezza 197 cm

Carriera

2014-2016 Volley Segrate – CM

2016-2019 il Viaggiator Goloso Volley Milano – B

2019-2020 ViViBanca Torino – A3

2020-2021 Pool Libertas Cantù – A2

2021-2022 VERO VOLLEY MONZA – A1M

Vero Volley Monza 2021/2022

Massimo Eccheli (allenatore), Donovan Dzavoronok (schiacciatore), Georg Grozer (opposto), Gianluca Galassi (centrale), Santiago Orduna (palleggiatore), Vlad Davyskiba (schiacciatore), Filippo Federici (libero), Aleks Grozdanov (centrale), Thomas Beretta (centrale), Denis Karyagin (schiacciatore), Tomasz Calligaro (palleggiatore), Tomislav Mitrasinovic (opposto), Marco Gaggini (libero), Alessandro Galliani (schiacciatore).

