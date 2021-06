Unione Sportiva Biassono, podio sfiorato ad Albese con Cassano

Anche questa domenica l’Unione Sportiva Biassono è protagonista, in particolare tra gli Allievi. Nel “1° Trofeo Franco Bettoni” corso questa mattina ad Albese con Cassano (Como) da 113 atleti e vinto in solitaria – con oltre 2 minuti di vantaggio sul gruppo – dal piacentino Filippo Omati (V.C. Pontenure), Stefano Grassi ha concluso i 72,5 km lanciandosi nello sprint per le posizioni di rincalzo conquistando il quarto posto finale.

Bene anche Marco Guercilena che, impegnato con la Rappresentativa della Lombardia nella 3° prova di Coppa Italia XCO ha concluso la 9° edizione della Val d’Arda Bike in Provincia di Piacenza in ottava posizione.

ORDINE D’ARRIVO ALBESE CON CASSANO

1 OMATI Filippo Velo Club Pontenure 1957 F.Zeppi

2 PORCELLI Myles Corey Ciclistica Biringhello 2’28”

3 DEALESSI Riccardo Andrea GB Junior Team

4 GRASSI Stefano US Biassono

5 MADOTTO Federico GS Alzate Brianza

6 BANFI Edoardo Maria Ciclistica Biringhello

7 FRONTINI Riccardo US Legnanese 1913

8 LUINI BERNARDIS Nikita GS Prealpino

9 D’ALESSANDRO Nicolò SC Busto Garolfo

10 SPINONI Matteo GS Prealpino

ORDINE D’ARRIVO MTB LUGAGNANO

Bosio Tommaso (Piemonte) Fregata Luca (Veneto) Pallweber Niclas (Bolzano) Stenico Mattia (Trento) Stobbia Francesco (Piemonte) Milan Diego (Piemonte) Bertaccini Alessandro (Merida Italia) Guercilena Marco (Lombardia) Rolando Joann (Liguria) Dubini Morgan (Marche)

