Vesco e la maglia del Biassono sul podio del GP Maglierie FDB

Unione Sportiva Biassono protagonista anche in Veneto con i propri Allievi. Leonardo Vesco, besanese classe 2005, ha terminato al terzo posto i 74 impegnativi chilometri del GP Maglierie FDB corso oggi a Alonte, nel Vicentino, da ben 163 atleti.

L’atleta guidato da Paolo Brugali è uscito dal gruppo nelle ultime battute di gara assieme a Andrea Pizzato (G.S. Alto Adige) cercando di riportarsi sul battistrada e mattatore di giornata Elia Andreaus (Veloce Club Borgo) che da molti chilometri animava la competizione in fuga solitaria.

L’aggancio non è riuscito ma Vesco può essere soddisfatto e tenersi stretta la “medaglia di bronzo” conquistata con merito.

Buone indicazioni sono arrivate anche dagli Juniores impegnati nel lecchese nel “18° Giro della Brianza”: seguendo i consigli di Angelo Colombo Tomas Chianello ha animato la gara con un tentativo di fuga nel corso del quinto dei sei giri in programma; qualche chilometro in fuga per il desiano che ha dato prova di caparbietà cercando ad ogni costo di rientrare sui battistrada. Purtroppo il plotone ha annullato il suo tentativo quando il ricongiungimento era praticamente cosa fatta.

ORDINE D’ARRIVO ALLIEVI ALONTE (VI)

Andreaus Elia (Veloce Club Borgo) 74 km in 1h.58m Pizzato Andrea (G.S. Alto Adige) a 22” Vesco Leonardo (U.S. Biassono) Daffini Michele (Progetto Ciclismo Rodengo) Capra Tomas (Veloce Club Borgo) Monister Angelo (Mincio-Chiese) Cattelan Matteo (V.C. Schio) Zanolini Alan (G.S. Alto Adige) Martini Marco (Cycling Team Petrucci) Rossi Leonardo (Bruno Gaiga)

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter