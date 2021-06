Torna Street Füd Festival al Parco di Monza. Il 2, 3 e 4 luglio appuntamento in viale Mirabello

Il weekend del 2, 3 e 4 luglio v iale Mirabello si popolerà di bancarelle, dedicate alle specialità gastronomiche italiane. Rispetto agli scorsi anni gli organizzatori, Tipico Eventi , hanno organizzato un evento più contenuto proprio per garantire gli standard di sicurezza . Questo però non toglierà nulla alla varietà delle specialità proposte. Saranno presenti una quindicina di street chef e un’area dedicata alla vendita di ottimi prodotti enogastronomici .

Il parco di Monza torna a ospitare eventi. Dopo lo stop forzato per la pandemia, finalmente, i monzesi e non potranno tornare a vivere il grande polmone verde non solo per fare passeggiate o per fare sport. E’ infatti in programma Street Füd Festival & Sapori al Parco.

Tra le varie specialità non mancherà il lampredotto , direttamente da Firenze e per gli amanti del pesce ci saranno ottimi cuoppi di pesce fritto e molto altro ancora.

Tra una bancarella e l’altra si potranno gustare ottimi hamburger di Fassona piemontese , a rrosticini abruzzesi , Patata twister e c hips fritte al momento. g nocco fritto e salumi emiliani e direttamente dalla Capitale, tonnarelli cacio e pepe mantecati in forma, suppl ì in tutti i suoi condimenti e le famose saccocce romane .

Italia ma non solo. Accanto alle specialità nostrane ci sarà anche la possibilità di degustare piatti della cucina internazionale come paella e tapas, tacos messicani e specialità Usa preparate da Mad Bbq.

E per finire i dolci. In via Mirabello si potranno assaggiare i cannoli Siciliani e i churro Venezuelani. Il tutto accompagnato da ottima birra artigianale Italiana, direttamente dal birrificio Ex FABRICA di Grazzano Visconti (PC) e Bollicine di Strada con la sua selezione di vini.

“Dopo un anno e mezzo di stop forzato è con grande emozione che torniamo a Monza, all’interno del Parco– hanno commentato gli organizzatori del Street Füd Festival-. Una location di grande prestigio che gli anni scorsi ha contribuito a rendere magiche le giornate del nostro evento apprezzato da centinaia di persone. In questo 2021 abbiamo voluto proporre l’iniziativa in modalità più slim così da poter garantire il rispetto della normativa di sicurezza in vigore. Abbiamo selezionato degli artigiani del gusto di altissimo livello così da celebrare questo ritorno in grande stile. L’invito che estendiamo a tutti è quello di prendere parte alla nostra iniziativa per vivere un’esperienza di alto livello qualitativo, in una cornice magica come quella del parco e soprattutto in sicurezza. Un primo ritorno a quella tanto attesa normalità“.