Sciopero alla Star di Agrate: i sindacati: “la mobilitazione continua, vogliamo un tavolo di confronto”

Prosegue la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori che da mesi denunciano una forte disorganizzazione del lavoro nella Star di Agrate Brianza. Una situazione si legge nella nota stampa diffusa dai sindacati “aggravata dal clima torrido (denunciato già un anno fa) in fabbrica e dall’alta percentuale dell’umidità che non è più sopportabile”.

I licenziamenti pretestuosi, due lavoratori sono stati licenziati per aver abbassato la mascherina (qui le testimonianze) e le numerose uscite di colleghi stanno preoccupando fortemente i lavoratori. Nessuna nuova assunzione, nessuna nuova produzione.

Così sono partite le mobilitazioni e anche oggi i lavoratori hanno incrociato le braccia proprio davanti allo stabilimento della Star di Agrate. “Riuscito oggi lo sciopero e il presidio unitario FAI FLAI e Uila di fronte lo stabilimento, adesione oltre il 90% del turno” raccontano i sindacati che fanno anche il punto: “l’accordo sindacale “Agrate Reborn” del 2017 prevedeva la garanzia occupazionale e il rilancio della fabbrica con nuove produzioni e nuova occupazione. Ora sappiamo che alcune produzioni sono affidate a terzi. Le condizioni dei lavoratori non sono “percezioni” quindi la mobilitazione continua con passo di montagna perché vogliamo ottenere un tavolo – basta parole, ma atti concreti – dove si discuta concretamente di un piano industriale che preveda una prospettiva, sia per il presente che per il futuro, di crescita sia in termini produttivi e sia occupazionali”.

