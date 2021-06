Pro Lissone ginnastica. Finali nazionali: le Silver brillano a Rimini

Invasione biancoblu alle finali nazionali di Rimini: la Pro Lissone ha schierato numerose ginnaste della categoria Silver allenate da Roberta Besana, Alessandra Balladori ed Elena Marcelloni, sia veterane che new entry alla prima esperienza, dal 18 al 27 giugno sulle pedane di “Ginnastica in Festa”.

Martina Redaelli, Carol Messina, Sara Ripamonti, Anna Conte, Adele De Pieri e la giovanissima Sofia Usuelli hanno gareggiato nella categoria LE3: tutte al debutto nazionale nella massima categoria Silver, si sono ben comportate e hanno dimostrato di poter fare bene anche in questo livello. In particolare Martina Redaelli e Carol Messina hanno ottenuto punteggi interessanti e Martina ha sfiorato la finale alla trave, mentre nella gara a squadre le ragazze sono state competitive e hanno sfiorato la finalissima a nove.

Nella categoria LC3, tra le allieve A4, ottima gara di Sofia Iannuzzi, anche lei al debutto in finale nazionale in questo livello, ha subito centrato la finalissima che ha concluso piazzandosi nella top ten (nona) e facendosi notare per eleganza e condotta di gara, nonostante un infortunio non le ha permesso di prepararsi adeguatamente.

Tra le senior e junior hanno gareggiato Giulia Brambilla, Laura Carovillano, Beatrice Troiani, Marika Modolin, Gaia Silva e la debuttante Sara Rigamonti. Giulia Brambilla e Beatrice Troiani hanno centrato la finalissima, togliendosi l’ennesima soddisfazione, le brave Laura Carovillano e Gaia Silva all’esordio in questa categoria hanno mancato la finalissima per pochissimo, mentre per le altre ragazze è stata sicuramente una esperienza importante in vista della prossima stagione.

Presenti anche nella categoria LB3 molte debuttanti: tra le allieve hanno ben figurato Denise Ramtohul, Michela Pasquini, Stella Rusconi, oltre alla ritrovata Aurora Zanella che ha centrato la finalissima e alle giovani Matilde Cerana (quindicesima) e Matilde Zecca, anch’esse in finalissima, che hanno dimostrato di poter crescere e ambire alle massime categorie.

Tra le junior sono scese in campo Asia Gironi e Anna Grisolia che hanno portato a termine una buona gara. Hanno agguantato la finalissima le ottime Martina Sala, Rebecca Fornara e Nicole Rossini (tredicesima), ottenendo piazzamenti di rilievo.

Nel livello LA3, tra le allieve hanno fatto il loro esordio le ottime Sofia Bianchi, Giorgia Ercoli, Viola Messina, Matilda Benevento, Elisa Ghio, Federica Nesti e Adelaide Villa quest’ultima ad un passo dalla finalissima.

Anche nella categoria junior e senior buoni risultati. Finalissima per Sveva Cittadini (campionessa zona D della Lombardia) e per le debuttanti Valentina Busti e Giada Cascione. Hanno ben figurato anche le brave compagne Eva Rusconi, Asia Puoti, Vittoria Affatato.

“Sicuramente un’esperienza molto positiva per tutte le ginnaste che hanno concluso al meglio e con soddisfazione questa stagione”, il commento dello staff tecnico della Pro Lissone di ritorno da Rimini.

