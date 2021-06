PizzAut pronta a sbarcare a Monza. Il patron Acampora: “Potrebbe dare tanta prospettiva a tanti ragazzi autistici”

“Monzesi, amministrazione monzese, famiglie monzesi, state attenti perché PizzAut sta arrivando“. Chiude così il video che Nico Acampora ha pubblicato le ore scorse su Facebook. Un video in cui svela il prossimo grande progetto dell’associazione di cui è patron: aprire una sede nel capoluogo brianzolo. Dove non è ancora stato svelato ma potrebbe essere annunciato a stretto giro . Acampora ha svelato un solo indizio: “E’ un posto che i monzesi stanno frequentando molto per ragioni importanti”.

E se il dove e il quando non sono ancora stati comunicati, Acampora ha parlato del come questo progetto sta prendendo forma: “Abbiamo intorno una grande rete di aziende già pronte a a sostenerci anche solo facendo venire i loro dipendenti a mangiare da noi. Abbiamo persone pronte a darci una mano nella riqualificazione e nella progettazione degli spazi. Abbiamo un team di imprenditori che con la testa fanno impresa e che con il cuore fanno sociale. Potremo insieme fare una cosa straordinaria. Lo spazio è entusiasmante adesso e anche la proiezione che abbiamo tutti nella mente”.

Un progetto che sulla carta si preannuncia di successo: “E’ entusiasmante. A Monza potremmo accogliere molti più ragazzi di quelli attualmente sono impiegati a Cassina. Lo spazio è straordinariamente bello, comodo e funzionale. Potrebbe dare tanta prospettiva a tanti ragazzi autistici e tante famiglie”. E’ un posto che i monzesi stanno frequentando molto per ragioni importanti

La pizzeria PizzAut, gestita da ragazzi autistici, si appresta dunque a raddoppiare il numero delle sedi, dopo l’apertura del negozio a Cassina de Pecchi il primo maggio scorso.

