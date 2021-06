Nuova piscina coperta di Lissone, scelto il progetto: scivoli d’acqua, spray park e area relax

Si inizia a delineare quello che sarà l’espetto della nuova piscina coperta di Lissone nell’area del centro sportivo di via Cilea, a ridosso della Statale 36.

L’amministrazione ha scelto il progetto denominato “Water and fun” tra i tre proposti dal Politecnico di Milano. Sarà una struttura dotata di scivoli d’acqua, spray park, un’area con vasche ludiche, una piscina all’aperto, area benessere, una zona relax esterna e una vasca destinata ai corsi di nuoto per diverse fasce d’età.

Un’opera prettamente dedicata al divertimento, con una previsione di spesa quantificata tra gli 8 e i 9 milioni di euro. La struttura sorgerà su un’area di circa 2.900 metri quadrati. È previsto un canone annuo di locazione a favore del Comune di 120.000 euro.

Parte ora l’iter di realizzazione del progetto della nuova piscina con il primo livello di progettazione. Sarà poi compito del settore Pianificazione e Gestione del territorio dell’Ente avviare la procedura di affidamento dello studio di fattibilità tecnica ed economica dell’opera.

Soddisfatto l’assessore allo Sport, Renzo Perego. «Finalmente Lissone avrà la piscina coperta di cui si parla da tempo. L’impianto sarà a disposizione di tutta la popolazione e delle diverse esigenze».

La sua gestione, infatti, prevede oltre ai corsi di nuoto per bambini e ragazzi anche corsi per mamme in attesa e neo mamme, per la terza età, per le scuole e ancora per i disabili. Sono stati contemplati progetti anche di contrasto al disagio giovanile e anche spazi dedicati all’attività di riabilitazione motoria.

«Stiamo stringendo i tempi – conclude Perego -. Arrivare alla fine di questo progetto sarà una vittoria di tutti, non solo di una parte politica».

Articolo scritto da Sarah Valtolina

Condividi questa notizia

Facebook & Newsletter

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter