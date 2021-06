La candidata Palma: “No Pedemontana: Arcore città orgogliosa che non china la testa ai soprusi”

Un pomeriggio all’insegna dell’ambientalismo quello organizzato dalla coalizione guidata dalla civica Paola Palma, insieme a lei la sua lista Prospettiva Civica, Azione e PD. Numerose le persone arrivate a dare il proprio sostegno alla causa: oltre un centinaio di cittadini arcoresi e non solo, infatti l’opera in questione toccherà diversi comuni brianzoli anche se i danni maggiori saranno in questa zona.

Altri candidati sindaco presenti in piazza Pertini a dare il loro sostegno, da Desio la democratica Jennifer Moro e dalla vicina Vimercate il civico Francesco Cereda.

Un evento inusuale, non il solito confronto fra appartenenti del mondo politico ma un’esperienza coinvolgente in cui si sono mischiati due linguaggi: quello della politica e quello artistico, culturale. Ogni intervento politico si è alternato ad uno sketch musico-teatrale a cura di Federico Bove e Laura Mapelli (candidati al consiglio comunale con Prospettiva Civica) a prendere la parola non solo i candidati sindaco ma anche l’attuale Consigliere Giacomo Contratto (ricandidato anch’egli con Prospettiva Civica) che ha tenuto una breve lezione su Bernate e i suoi boschi, ripercorrendo i secoli di storia che lo attraversano e non è mancato l’intervento dell’Assessore Mollica Bisci che ha puntualizzato l’impegno dell’amministrazione uscente nel tutelare la cintura verde di Arcore.

“Arcore è una città orgogliosa, che non china il capo davanti a questi soprusi” sottolinea Paola Palma “come è successo undici anni fa, quando si cercò di far passare in sordina il progetto del bitumificio, ma gli arcoresi si mobilitarono riuscendo a vincere in fine la battaglia contro quell’opera disastrosa” prosegue – “ed ora con Pedemontana non intendiamo fare diversamente, porteremo avanti questa battaglia a testa alta!”.

Settimana scorsa, lo ricordiamo c’è stata un’audizione in regione Lombardia. Qui l’articolo, mentre il 4 luglio a Biassono si terrà un aperitivo organizzato dai comitati che sono contro a Pedemontana.

