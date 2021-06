Al via “Nova Estate Insieme”: un ricco calendario di eventi in città

Voglia di vivere la città! Sta per prendere il via un ricco cartellone di eventi per vivere l’estate in città all’insegna della cultura con “Nova Estate Insieme”. La sinergia tra Assessorato alla Cultura, Assessorato al Commercio, Biblioteca comunale e le realtà culturali della città e del territorio ci ha permesso, quest’anno più che mai, di preparare un programma di eventi per risvegliare emozioni sotto le stelle e vivere l’estate in città. Ci saranno serate letterarie, concerti per chi ama il tango e non solo, ma anche mercatini di hobbisti, street food, una serata a base di filosofia al femminile dedicata ad una grande donna dell’antichità. Dodici appuntamenti con il Cinema in Villa con un cartellone che cercherà di incontrare i gusti di tutti e l’atteso taglio del Centro sportivo comunale.

“Non è stato semplice, qualche mese fa, cominciare a immaginare e programmare un calendario per l’estate pesantemente condizionati da misure restrittive contro la pandemia – commenta l’Assessore alla Cultura Irene Zappalà insieme all’Assessore al Commercio Rossella Nigro – Ma abbiamo osato e guardato avanti. Ci piace pensare che questi eventi possano rappresentare per tanti cittadini un lento e piacevole accompagnamento a una nuova vita di comunità dopo mesi necessariamente vissuti in casa. Che sia solo l’inizio di un ritorno a riappropriarci di spazi e relazioni!”

Programma

Venerdì 25 giugno, ore 18.00

I VENERDÌ LETTERARI



Parco di Villa Brivio, cortile antistante Ufficio Cultura

Presentazione del libro “Il cacciatore di narcos. L’ultimo confidente”, Acar edizione, 2020

Ingresso libero. Info: [email protected]

Sabato 26 giugno, ore 20.30

XVIII EDIZIONE DI BRIANZA CLASSICA. NEXT TANGO

Cortile di Villa Brivio (Piazzetta Vertua Prinetti 4)

Torna Brianza Classica, festival organizzato dall’Associazione Early Music Italia diretta dal

Maestro Giorgio Matteoli, che quest’anno giunge alla diciottesima edizione.

Appuntamento gratuito previa prenotazione: telefonare o scrivere al numero 3355461501 a partire da una settimana prima del concerto.

La richiesta, relativa a un massimo di due persone, dovrà contenere: nome e cognome, indirizzo di domicilio, numero di telefono cellulare, indirizzo e-mail del singolo o di entrambe le persone. In caso di rinuncia si chiede cortesemente di dare tempestiva disdetta all’organizzazione. Si prega di presentarsi 30 minuti prima del concerto nei pressi del desk.

Venerdì 2, 9, 16, 30 luglio, dalle ore 18.00

NOVA SOTTO LE STELLE

Mercatino Hobbisti, Gusti e sapori

Piazza Marconi/ Via Mariani

Sabato 3 luglio, dalle ore 16.00

INAUGURAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Via Brodolini

3, 4 luglio

NOVA SUMMER FESTIVAL

Concerti in piazza Marconi

Sabato 3 luglio

ore 18, Serata in musica con The Swing Crew

Domenica 4 luglio

ore 18, La Milano di Jannacci

ore 21, Serata con FaberIsBack (Tributo a De André)

Giovedì 8 luglio, ore 20.30

FESTA DELLA FILOSOFIA. “IPAZIA: RIVOLUZIONE DEL PENSIERO E RIVOLUZIONE DEL COSMO”

Cortile di Villa Brivio (Piazzetta Vertua Prinetti 4)

Una donna, astronoma e matematica protagonista della “Festa della Filosofia” a Villa Brivio.

Il Comune di Nova e la nostra Biblioteca partecipano alla storica rassegna filosofica a cura dell’Associazione AlboVersorio che quest’anno è intitolata “Le stelle e l’altre cose belle”. Ospiteremo la dott.ssa Gemma Beretta che parlerà di “Ipazia: rivoluzione del pensiero e rivoluzione del cosmo”. Filosofa e politica di grande prestigio, Ipazia fu l’ultima grande astronoma della scuola di matematica di Alessandria. Studiò fin da giovanissima nella enorme biblioteca d’Alessandria, e ben presto fu a capo della Scuola Alessandrina. Donna di straordinaria cultura, è ancora oggi un simbolo della libertà di pensiero. In un clima di ripudio della cultura e della scienza, in nome della crescente religione cristiana, Ipazia venne trucidata nel marzo del 415, lapidata in una chiesa da una folla di fanatici.

Domenica 15 agosto

PRANZO DI FERRAGOSTO

presso l’Oratorio Beata Vergine Assunta

2, 3, 4, 5 settembre

ARROSTICINI Vs BOMBETTE

Street music & food in piazza Marconi

Dal 25 giugno al 10 settembre

CINEMA IN VILLA



Gustare il cinema sotto le stelle sarà ancora più bello nella magica atmosfera del cortile di Villa Brivio. Dopo un anno impegnativo, è tutto pronto per il Cinema all’aperto. L’Amministrazione comunale di Nova Milanese ha lavorato in questi mesi per riportare anche quest’estate l’iniziativa “Cinema in Villa 2021”. Il programma ricco di titoli sarà adatto sia per il pubblico adulto che per i più piccoli. Saranno proiettati i film di maggiore successo della stagione cinematografica invernale, che hanno conquistato pubblico e critica nel corso dell’anno.

L’iniziativa è a cura di Barz and Hippo.

Sono stati programmati i film di maggiore successo della recente stagione cinematografica, che maggiormente ha conquistato la critica nel corso dell’anno, ad esempio Nomadland, e sono stati previsti quattro titoli per i più giovani.

Di seguito il programma:

25 giugno: VOLEVO NASCONDERMI di Giorgio Diritti – 2020

2 luglio: NOMADLAND di Chloe Zhao – 2021

9 luglio: RAYA E L’ULTIMO DRAGO – animazione 2021

16 luglio: THE FATHER. Nulla è Come Sembra di Florian Zeller – 2021

23 luglio: 100% LUPO – animazione – 2021

30 luglio: MINARI di Lee Isaac Chung – 2021

6 agosto: MISTER LINK – animazione – 2020

13 agosto: COSA SARA’ di Francesco Bruni 2020

20 agosto: CORPUS CHRISTI di Jan Komasa – 2020

27 agosto: UN ALTRO GIRO di Thomas Vinterberg – 2021

3 settembre: CRUDELIA di Craig Gillespie – 2021

10 settembre: COMEDIANS di Gabriele Salvatores – 2021

L’inizio della proiezione sarà previsto per le ore 21.30. Biglietto unico: 4 euro.

