Monza, minaccia con un coccio di bottiglia gli agenti. Attimi di tensione in via Italia

Ha minacciato gli agenti della Polizia Locale con un coccio di bottiglia, arrestato in via Italia. Attimi di tensione ieri mattina a Monza dove, nella nota arteria cittadina, gli uomini del comando di via Marsala erano impegnati nei consueti servizi anti degrado.

Intorno a mezzogiorno due agenti del Comando di via Marsala, coordinati da un ufficiale, hanno effettuato un sopralluogo in via Italia all’altezza della fontana. L’obiettivo dell’operazione era prevenire e reprimere condotte contrarie al nuovo Regolamento di Polizia Urbana, in particolare alla consumazione di alcolici in strada.

Gli agenti si sono avvicinati a una ragazza di origini italiana e un giovane ivoriano che stavano bevendo birra da bottiglie di vetro. Durante le fasi della redazione dei verbali di contestazione, effettuata presso il furgone del presidio fisso di via Italia, è scoppiata una violenta lite tra ragazzo in attesa della sanzione e un altro uomo di ordine nordafricana.

I due, tra lo spavento e la preoccupazione dei passanti, hanno iniziato a spintonarsi e minacciarsi brandendo bottiglie di vetro che impugnavano per il collo. Gli agenti sono subito intervenuti per sedare la lite, supportati anche da una pattuglia della Questura di Monza e dal «Nost» («Nucleo Operativo Sicurezza Tattica») intervenuti sul posto. Il ragazzo di origine nordafricana, dopo aver rotto una bottiglia, ha minacciato gli operatori, puntandogli i cocci alla gola.

“È la terza aggressione subita dagli agenti in poche settimane. Non lo possiamo tollerare. Per questo è urgente dotare le forze dell’ordine del teaser”. Così Federico Arena, assessore alla Sicurezza del Comune di Monza ha commentato la notizia. l

