Monza, Guidesi in “MPM Mechanics”, azienda salvata da 3 dipendenti in piena emergenza Covid

L’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, visiterà domani, giovedì 1° luglio, alle ore 16.45, l’azienda “MPM Mechanics” di Monza che si occupa di meccanica di precisione: torneria e fresatura.

L’impresa, in piena emergenza Covid-19, è stata rilevata, nello scorso gennaio, da tre dipendenti, Gerardo Petruzziello, Salvatore Minnella e Djabi Moharemi, che ne hanno preso le redini della gestione.

I tre soci, oltre che amici, hanno usato le risorse a disposizione e stipulato un contratto Rent to buy, salvando così il loro posto di lavoro, quello dei colleghi e hanno assunto altri due operatori.

