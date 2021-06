Covid, in Lombardia 131 i nuovi positivi. A Monza e Brianza + 21

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-39). A fronte di 32.980 tamponi effettuati, sono 131 i nuovi positivi (0,3%).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 32.980, totale complessivo: 11.387.943

– i nuovi casi positivi: 131

– in terapia intensiva: 72 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 350 (-39)

– i decessi totale complessivo: 33.761 (+3)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 50 di cui 25 a Milano città;

Bergamo: 5;

Brescia: 12;

Como: 4;

Cremona: 4;

Lecco: 1;

Lodi: 6;

Mantova: 8;

Monza e Brianza: 21;

Pavia: 2;

Sondrio: 1;

Varese: 12.

